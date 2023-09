Deutschland und Israel - Sorge um die Demokratie - anderswo

In der Diskussion über die Flugblatt-Affäre war vielfach zu hören, sie schade dem Ansehen Deutschlands in der Welt. Doch in Wahrheit interessiert sich nicht einmal Israel für den Fall Aiwanger. Und was unser Ansehen im Ausland angeht, gibt es ganz andere Baustellen.