- Liliput statt Gulliver
Deutschlands Scheitern im UN-Sicherheitsrat ist die Quittung für eine Außenpolitik der Selbstüberschätzung. Es offenbart die wachsende Kluft zwischen dem deutschen Selbstbild als globale Führungsmacht und der tatsächlichen Wahrnehmung durch die Weltgemeinschaft.
Deutschland ist nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Das kann man natürlich als diplomatische Panne behandeln, als unglückliche Abstimmung oder als Betriebsunfall in New York. Man kann es aber auch ernst nehmen – und dann wird daraus ein Symbol für den Zustand deutscher Außenpolitik: Ein Land, das sich selbst für unverzichtbar hält, muss plötzlich zur Kenntnis nehmen, dass andere Staaten diese Selbsteinschätzung nicht teilen.
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