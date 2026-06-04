Johann Wadephul
Außenminister Johann Wadephul bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahl für die nicht ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Deutschland und der UN-Sicherheitsrat Liliput statt Gulliver

Deutschlands Scheitern im UN-Sicherheitsrat ist die Quittung für eine Außenpolitik der Selbstüberschätzung. Es offenbart die wachsende Kluft zwischen dem deutschen Selbstbild als globale Führungsmacht und der tatsächlichen Wahrnehmung durch die Weltgemeinschaft.

VON FLORIAN HARTLEB am 4. Juni 2026 7 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Deutschland ist nicht in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Das kann man natürlich als diplomatische Panne behandeln, als unglückliche Abstimmung oder als Betriebsunfall in New York. Man kann es aber auch ernst nehmen – und dann wird daraus ein Symbol für den Zustand deutscher Außenpolitik: Ein Land, das sich selbst für unverzichtbar hält, muss plötzlich zur Kenntnis nehmen, dass andere Staaten diese Selbsteinschätzung nicht teilen. 

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Karl-Heinz Weiß | Do., 4. Juni 2026 - 09:30

Westerwelle, Steinmeier, Gabriel, Maas, Baerbock: eine stetige Steigerung hin zur Bedeutungslosigkeit deutscher Außenpolitik. Ob das Auftreten von Frau Baerbock, auch während ihrer einjährigen Dauerpräsenz in NYC, der deutschen Bewerbung genutzt hat - zweifelhaft. In den vergangenen Jahren (nicht erst seit Trump) ist die UNO zu einem Papiertiger geschrumpft. Das ist das eigentliche Drama, nicht die gescheiterte deutsche Bewerbung.

IngoFrank | Do., 4. Juni 2026 - 09:31

macht …..
Wohl war ! Nicht nur wirtschaftlich verarmt und dennoch mit Spendierhosen deutsches Steuergeld verteilend, gesellschaftlich gespalten in einem Linksblock & eine einzige Oppositionspartei außerhalb der Brandmauer vorweisen hat und die eingeforderte Demokratie selbst mit Füßen tritt.
Mit freundlichen Grüßen a d Erf. Rep.

Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 4. Juni 2026 - 10:10

gute Beschreibung der Bundesrepublik Deutschland.
Nun orientiere ich mich schon immer stärker an England als an Süd/Osteuropa.
Die Engländer haben m.E. nie Jemanden gefragt, wie sie sich entwickeln sollten.
So gesehen ist das Ergebnis für mich eher eine Bestandsaufnahme, als ein Wegweiser.
Es ist meiner Meinung nach der verkehrte Weg, von der ganzen Welt beklatscht werden zu wollen und störte mich sehr an Frau Merkel.
M.E. keine Gradlinigkeit.
Momentan weiss man nicht, wohin sich Deutschland entwickelt?
Für mich ist es nach England ein weiteres liebevolles "Auenland" und das muss sich für mich nicht ändern.
Europa will keine Weltmacht sein, sie ist eine und dann kann die Welt gerne kommen und Europa kennenlernen.
"Wie hätten Sie es denn gerne" wird man hoffentlich hier nicht hören.
Portugal eine ehemalige Weltmacht, Österreich eine ehemalige starke europäische Macht.
Deutschland pendelt zwischen "Auenland" und "Adlern".
Es als "satt" zu bezeichnen, finde ich einigermaßen haarsträubend.

"Der Herr der Ringe" von Tolkien ist m.E. ein wunderbares Kompendium europäischer Traditionen, Werte und Geschichte.
Das sieht m.E. Herr Prof. Ganteför viel zu dramatisch, wenn er evtl. so oft gegen Frau Herrmann, aber freundlich ""wettert"" und das als Schweizer?
Es gibt eine starke "Auenland"-Identität in Deutschland, wenn man mich fragt und erkärt z.B. die Vorliebe hier für umweltfreundliche und nachhaltige Energie etc.
Das tippe ich für Polen nicht viel anders.
Vielleicht auch eine gute Linie: England,Deutschland, Polen?
Es gibt viele gewachsene Verbindungen in Europa, gewachsene und auch neue...
Übrigens, Gratulation nach Österreich und Portugal.
Europa ist bestimmt in guten Händen.

Walter Buehler | Do., 4. Juni 2026 - 10:26

... war das doch zu erwarten!

Wo gibt es ein Anzeichen dafür, dass deutsche Politiker leistungsfähiger wären als Pop-Stars und Fußballer oder als die übrigen Kreaturen der deutschen Medienwelt?

Deutsche Politiker glauben immer noch an den, die blinde und bedingungslose Unterstützung der NATO und des osteuropäischen Nationalismus mit unzähligen deutschen Steuermilliarden würde irgend eine Art Dankbarkeit produzieren.

Das ist ein gewaltiger Irrtum, für den alle Deutschen noch viel bezahlen werden.

Ob im UN-Sicherheitsrat die Nichtanwesenheit Deutschlands bzw. die Präsenz Portugals und Österreichs aber wirklich wichtig ist, das wage ich doch zu bezweifeln. Vielleicht ist Professor Hartlebs Sympathie für europäische Zwergstaaten (Estland usw.) eben auch nur eine sentimentale Polit-Träumerei in einer schwierigen Realität.

Peter William | Do., 4. Juni 2026 - 10:29

des Beitrags zur UN-Finanzierung finde ich nachvollziehbar.

Denn wenn dir BRD eine Sache nicht macht ist es konsequent zu handeln. Die Brücken gehen überall kaputt, darüber wird aber Buch geführt, nicht gehandelt, nicht renoviert oder ersetzt. Wüst meinte wohl erst er habe die Brücken in NRW so übernommen, mag sein, dann hätte er sie ja insbesondere als Verkehrsminister renovieren oder ersetzen lassen können bzw. müssen.

Die Zeitenwende wird verkündet und es dauert Jahre bis überhaupt irgendetwas passiert außer REDEN.

Die Entwicklungshilfe bringt wenig bis nichts, finanziert unter anderem Terror in der Welt, wird diese gekürzt? Nein, sie wird nach wie vor in praktisch vollem Ausmaß gezahlt während den Bürgerinnen und Bürgern neue Steuern aufgebrummt und zusätzliche Schulden aufgenommen werden.

Es gibt keine Konsequenzen, niemand fühlt sich verantwortlich. Verantwortungsdiffusion und Mitnahmementalität.

Die Energiewende vertreibt die Wirtschaft und Klaus Müller wird nicht entlassen

an den Autor.

Offensichtlich waren Mehrfachnominierungen oder Abstimmungen möglich. Denn in Summe haben die Delegierten ~400 Stimmen bei 200 möglichen Stimmberechtigten abgegeben. Also wurde um den Platz konkurriert, um die Anzahl an Stimme und nicht primär um die Stimme.

Robert Hans Stein | Do., 4. Juni 2026 - 10:29

und zwar aus Zwang zur Anpassung bei Realisierung der eigenen Möglichkeiten, müsste das Finazierungssgebaren der Bundesrepublik auf den Prüfstand. Wie will man dem eigenen Volk vermitteln, es hätte sich auf Verzicht einzustellen, wenn China immer noch eine halbe Milliarde "Entwicklungshilfe" von der BRD bekommt (nur ein Beispiel). Wir gefallen uns zu sehr in der Rolle des Zahlmeisters.
Aber ganz unabhängig davon ist eine neue Bewertung der UN, ihrer Rolle, ihrer Struktur, ihres Agierens überfällig. Ist sie überhaupt noch zeitgemäß? Wem nützt und wem schadet sie eher? Sicher, in Ermangelung eines funktionierenden Substitutes kann man sie nicht kurzerhand abschaffen. Aber ein Anfang bei dysfunktionalen Unterorganisationen (z.B. UNRWA) wäre sinnvoll.
Und dass es bis heute nicht gelungen ist, aus diesem Zwei-Klassen-Gremium, genannt "Sicherheitsrat" etwas zu schaffen, das sich nicht stets und ständig selbst blockiert, zeigt doch, was dieser Verein für einen Wert hat.

Thomas Veit | Do., 4. Juni 2026 - 10:41

Deutschland "als wohlhabender, belehrender, selektiv empörter Staat, der gern Prinzipien predigt, bei Exporten, Energie, Migration oder Bündnisloyalität aber sehr realpolitisch wird"

+ feministische Außenpolitik 3 Jahre... ... - das ist ganz einfach die natürliche Quittung..., von der gern aus Deutschland belehrten Weltgemeinschaft... ... 🤔

Und dann darf man sich nicht vergessen/unterschätzen welche Auswirkungen die Tatsache, dass man dem Gremium die oberste deutsche Belehrerin (feministische) direkt vor die Nase gesetzt hat, trotz erträglicherer Alternativen... 🤔 >> vorzeichenverkehrte Imagepflege vielleicht...??

Pamina | Do., 4. Juni 2026 - 11:20

eines Herrn Merz wurde ein Riegel vorgeschoben und das ist gut so.

sie wären die gleiche 'Weltmacht' wie noch vor 30 Jahren... ..., dabei sollten bzw. müssen sie ersteinmal zu Hause 'den Laden wieder in Ordnung bringen...', welcher sich seit Merkel im fortlaufenden Abschwung befindet - mal mehr, mal weniger... - aber die letzten Jahre seit 2015 eine unverkennbar deutliche Abwärtstendenz zeigt, wirtschaftlich!! wie auch (innen-) politisch.

Das Land ist seit 10 Jahren auf Talfahrt..., ohne ein Ende in Sicht...☝, will aber genau! jetzt! im Weltsicherheitsrat mitreden... ... /🤔🤪

Das Abstimmungsergebnis ist nur folgerichtig... - "Sowas kommt von so was..." ✔

Ingbert Jüdt | Do., 4. Juni 2026 - 12:02

Ich finde zur Abwechslung mal nichts im Text, das man als Framing bloßstellen müsste. Der zentrale, zutreffende Satz lautet »Deutschland ist nicht an der Weltpolitik gescheitert, sondern an der eigenen Selbstverliebtheit.« Das trifft auf viele Politikfelder zu, nicht nur auf die Außenpolitik. Aber in der Außenpolitik liegt die größte Gefahr, zu Instabilität und Krise beizutragen.

Das moralisch überhöhte Selbstbild, die selbstgewählte Rolle als »Gewissen der Welt« bei gleichzeitiger geopolitischer Orientierungslosigkeit, Pfusch im politischen Handwerk – auf alles das legt der Artikel punktgenau den Finger. So ist auch die Forderung nach politischem Realismus zwingend. Man kann nun diskutieren, was die Kriterien sind, an denen sich solcher Realismus messen ließe. Dankenswerterweise erspart es uns Herr Hartleb, sogleich zum betreuten Denken überzugehen und auf eine Marschrichtung einzuschwören.

Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die blinde Idealisierung der USA endlich enden würde.

Markus Michaelis | Do., 4. Juni 2026 - 12:23

Nicht nur. Eine Mehrheit der Menschen würde wohl sagen, dass es die letzten 10-20 Jahre aufwärts ging. ZB weil man endlich auch dem Westen eigene Kräfte entgegensetzen kann. Ich stimme dem Artikel sehr zu, aber ein wenig schwimmt immer noch mit, dass es eine absolute Moral gäbe, dass man nur eben auch in der realen Welt leben müsse. Oft ist es aber so, dass das, was wir für Moral halten, eine gute Portion Selbstzentriertheit und Selbstüberhöhung ist.

Ich würde auch das Völkerrecht nicht so hoch hängen: da gibt es viele Staaten, viele Interessen, vieles, dem wir sicher nicht folgen wollten. Warum soll daraus auf einmal ein höchstes Recht entstehen? Was wäre daran gut?

In den UN nehmen wir die Interessen anderer Staaten zur Kenntnis, man sucht Kompromisse, weil man Kriege vermeiden will. Höher sollte man es aber auch nicht hängen: auch wenn Mehrheiten eher auf Russlands oder Irans Seite sind, heißt das doch nicht, dass wir das als unantastbare Wahrheit akzeptieren.

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