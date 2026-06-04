Deutschland und der UN-Sicherheitsrat - Liliput statt Gulliver

Deutschlands Scheitern im UN-Sicherheitsrat ist die Quittung für eine Außenpolitik der Selbstüberschätzung. Es offenbart die wachsende Kluft zwischen dem deutschen Selbstbild als globale Führungsmacht und der tatsächlichen Wahrnehmung durch die Weltgemeinschaft.