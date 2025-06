Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Marc Saxer:

Marc Saxer ist Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für Regionale Zusammenarbeit in Asien. 2021 erschien sein Buch „Transformativer Realismus. Zur Überwindung der Systemkrise“.

„Willkommen im Club!“ Die Asiaten am Tisch feixen. Der frühere Nationale Sicherheitsberater Pakistans, Moeed Yusuf, liest den ehemaligen Kolonialherren die Leviten. Denn anders als in Europa hat es im Globalen Süden nie eine liberale Ordnung, mit gleichen Rechten für alle, unter dem Schutz eines wohlwollenden Hegemon gegeben. In dieser gefährlichen Wolfswelt zählt nur eine Währung: harte Macht.

In Asien kursiert das Bonmot, die Europäer hätten Urlaub von der Geschichte genommen. Und wer könnte es ihnen verdenken? Vor allem für die Deutschen waren die vergangenen Jahrzehnte in Frieden und Wohlstand eine willkommene Wendung nach Jahrhunderten des Krieges. Unter amerikanischem Schutz war das Land in der Mitte Europas von Freunden umzingelt. Und obwohl die nicht enden wollenden Krisen längst nicht mehr zu übersehen waren, wünschten sich die Deutschen, doch noch ein Weilchen länger auf der Insel der Glückseligen zu verweilen.