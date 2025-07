Wie sieht die Sache in Deutschland aus? Um es freundlich auszudrücken: deutlich anders als in den USA. Noch immer sind sieben deutsche Geiseln in der Hand der Hamas. Schon am 7. Oktober 2023 wurden auch deutsche Bürger gefoltert, vergewaltigt und grausam ermordet. Shani Louk, deren lebloser und entstellter Körper von der Hamas wie eine Trophäe durch Gaza gefahren wurde, wurde zu einem Symbol der Bestialität der palästinensischen Terroristen. Auch sie war als Doppelstaatsbürgerin Deutsche. In der Bevölkerung in Deutschland ist jedoch kaum bekannt, dass es überhaupt deutsche Opfer und Geiseln gibt.