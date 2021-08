Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Was gestern in Kabul passierte, ist nicht nur eine Zäsur für den Westen, sondern wohl auch seine größte Niederlage. Trotz eines 20 Jahre andauernden Militäreinsatzes, der Aufrüstung und Ausbildung einer afghanischen Armee, trotz Unterstützung beim Aufbau staatlicher Strukturen und Milliarden an Entwicklungshilfe, hinterließ man in Afghanistan nur ein Kartenhaus, das gestern endgültig in sich zusammengebrochen ist. Gerade mal sechs Wochen, nachdem der letzte Bundeswehrsoldat Afghanistan verlassen hat, und zu einem Zeitpunkt, in dem der Abzug der US-Amerikaner noch gar nicht abgeschlossen ist, haben die Taliban ohne jegliche Gegenwehr Kabul erobert. Von „bitteren Stunden“ sprach heute Bundeskanzlerin Merkel im CDU-Präsidium.

Der Fall von Kabul ist aber nicht nur ein Desaster für den Westen, sondern auch für die deutsche Außenpolitik. Diese ist zwar geprägt von großen Ambitionen wie dem Wunsch nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und einem Führungsanspruch in der Europäischen Union, doch Afghanistan hat gnadenlos offenbart, dass Deutschland seinen außenpolitischen Ambitionen nicht gewachsen ist.