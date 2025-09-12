Schweizer Polizisten
Schweizer Polizisten / picture alliance / imageBROKER | Pius Koller

„Deskriptives Profiling“ Die Schweizer Polizei fahndet ab sofort ohne Hautfarben

Bei der Fahndung nach Tatverdächtigen darf in der Schweiz ab sofort die Hautfarbe nicht mehr genannt werden. Diese absurde Entscheidung zeigt, wie Ideologie Ermittlungsarbeit behindern kann – und die innere Sicherheit weiter gefährdet.

VON FELIX HUBER am 15. September 2025 7 min

Autoreninfo

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

So erreichen Sie Felix Huber:

Zur Artikelübersicht

Die Deutschen wandern am häufigsten in die Schweiz aus. Sie lieben ihr Nachbarland. Dafür gibt es viele gute Gründe. Die Berge und die klaren Seen, Zürcher Geschnetzeltes und die geräumigen Bankschließfächer. In der Bundesrepublik schaut man zudem sehnsüchtig auf das politische System der Schweiz. Die direkte „Vorzeige-Demokratie“, die Volksabstimmungen und das Gefühl der Bürgernähe. All das löst bei politisch Frustrierten hierzulande gerne mal Fernweh aus.

Doch tatsächlich läuft auch bei den Eidgenossen längst nicht alles rund. Viele der Entwicklungen und Streitpunkte, die den Alltag der Berliner Republik längst prägen, erreichen auch die Schweiz mit einiger Verspätung. Die Rentenfrage oder die irreguläre Migration und ihre Folgen sind auch in der Schweiz seit längerer Zeit absolute Dauerbrenner-Themen. Auch wenn die Debatte längst nicht so polarisiert und emotional wie bei uns geführt wird. Doch nun hat ausgerechnet die Schweiz einen besonders absurden Entschluss gefasst. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.