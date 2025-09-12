„Deskriptives Profiling“ - Die Schweizer Polizei fahndet ab sofort ohne Hautfarben

Bei der Fahndung nach Tatverdächtigen darf in der Schweiz ab sofort die Hautfarbe nicht mehr genannt werden. Diese absurde Entscheidung zeigt, wie Ideologie Ermittlungsarbeit behindern kann – und die innere Sicherheit weiter gefährdet.