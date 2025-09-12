- Die Schweizer Polizei fahndet ab sofort ohne Hautfarben
Bei der Fahndung nach Tatverdächtigen darf in der Schweiz ab sofort die Hautfarbe nicht mehr genannt werden. Diese absurde Entscheidung zeigt, wie Ideologie Ermittlungsarbeit behindern kann – und die innere Sicherheit weiter gefährdet.
Die Deutschen wandern am häufigsten in die Schweiz aus. Sie lieben ihr Nachbarland. Dafür gibt es viele gute Gründe. Die Berge und die klaren Seen, Zürcher Geschnetzeltes und die geräumigen Bankschließfächer. In der Bundesrepublik schaut man zudem sehnsüchtig auf das politische System der Schweiz. Die direkte „Vorzeige-Demokratie“, die Volksabstimmungen und das Gefühl der Bürgernähe. All das löst bei politisch Frustrierten hierzulande gerne mal Fernweh aus.
Doch tatsächlich läuft auch bei den Eidgenossen längst nicht alles rund. Viele der Entwicklungen und Streitpunkte, die den Alltag der Berliner Republik längst prägen, erreichen auch die Schweiz mit einiger Verspätung. Die Rentenfrage oder die irreguläre Migration und ihre Folgen sind auch in der Schweiz seit längerer Zeit absolute Dauerbrenner-Themen. Auch wenn die Debatte längst nicht so polarisiert und emotional wie bei uns geführt wird. Doch nun hat ausgerechnet die Schweiz einen besonders absurden Entschluss gefasst.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.