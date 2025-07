Es war zumindest ein kleiner Eklat, der sich da in Washington D.C. ereignete. Andreas Michaelis, der noch amtierende Botschafter, verzichtete darauf, den neuen Bundeskanzler bei seinem Antrittsbesuch in den USA am Flughafen abzuholen. Es heißt, er sei wütend darüber gewesen, nicht in die Delegation von Friedrich Merz aufgenommen worden zu sein. Ein ungewöhnlicher Affront – und ein Indiz dafür, dass das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Bundesregierung zerrüttet ist.

Die Fronten zwischen Merz und Michaelis sind nicht neu. Der Botschafter unterzeichnete inmitten des US-Wahlkampfs eine diplomatische Korrespondenz, in der vor Donald Trump gewarnt wurde. Als „Sprache eines politischen Aktivisten“ kritisierte der damalige Oppositionsführer Merz die Worte. Die Bundesregierung hätte dem Botschafter, der in Kürze in den Ruhestand geht, durchaus anbieten können, sein Amt länger auszufüllen. Doch wo kein Vertrauen ist, ist auch kein gemeinsamer Weg.