Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

Für einen Augenblick schien es so, als sei Donald Trump, entgegen seiner vertrauten Persönlichkeitsstruktur, zu Mitgefühl fähig. Nachdem die Krebsdiagnose seines Vorgängers und Konkurrenten Joe Biden zu Beginn der Woche bekannt wurde, bezeichnete Trump den Sachverhalt als „überaus traurige Situation“.

Doch Trumps Anflug von Empathie hielt nicht lange vor. Beinahe nahtlos schaltete er bei seiner Pressekonferenz im Oval Office auf Angriff um. Es sei schon eigenartig, so Trump, dass ein Krebs so weit fortschreiten könne, ohne bemerkt zu werden. Um das Argument zu untermauern, beförderte er den Prostatakrebs Bidens von Stufe Vier auf die nicht existente Stufe Neun. Man müsse sich doch fragen, sinnierte der Präsident, ob da nicht erneut etwas vertuscht worden sei, um das amerikanische Volk zu täuschen. Genau, wie das schon bei Bidens geistiger Fitness geschehen sei. Dann erging sich Trump in Spekulationen darüber, dass der Ukrainekrieg wohl vor allem auf Bidens mangelnde Geistesgegenwart zurückzuführen sei.

Ohne diese explizit zu nennen, bezog Trump sich dabei auf drei neue Publikationen, die in der vergangenen Woche Joe Biden, der seit Monaten von der Bildfläche verschwunden war, wieder in die Schlagzeilen befördert hatten. Da waren die beiden neuen Bücher über Bidens schlecht beratenen Kampf um die Wiederwahl: „Fight: Inside the Wildest Battle for the White House” von den Reportern Jonathan Allen and Amie Parnes sowie „Uncharted: How Trump Beat Biden, Harris, and the Odds in the Wildest Campaign in History“ von Chris Whipple. Vor allem aber erschien in der vergangenen Woche das sensationelle Enthüllungsbuch „Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-up, and His Disastrous Choice to Run Again“ (Auf Deutsch „Hybris“) von dem CNN-Washington-Korrespondenten Jake Tapper und seinem Partner Alex Thompson.

Ein hässliches Bild

Zusammengenommen zeichnen die Bücher ein überaus hässliches Bild von Joe Biden und seinem Umfeld. Vor allem in Tappers Buch sieht Biden wie ein sturer alter Mann aus, der sich verkrampft und verzweifelt an der Macht festgekrallt und dabei nach und nach seinen Realitätssinn verloren hat. Noch in der Nacht von Trumps Wahlsieg gegen Kamala Harris soll Biden behauptet haben, dass er ganz gewiss Trump besiegt hätte, obwohl schon lange vor seinem desaströsen Debatten Auftritt im Juni 2024 die Umfragewerte seine Aussichten hatten bestenfalls zweifelhaft erschienen lassen.

Noch schlimmer als Bidens Realitätsverlust und seine Hybris erscheint in Tappers und Thompsons Werk jedoch die Komplizität von Bidens Umfeld, allen voran seiner Frau Jill. Noch nach seiner katastrophalen Debattenperformance hatte Jill Biden ihn wie einen kleinen Schuljungen gelobt, dass er doch alle Fragen richtig beantwortet und dass er das ganz prima hingekriegt habe.

Jill Biden und der engste Beraterkreis um den Ex-Präsidenten, den Tapper und Thompson auch „das Politbüro“ nennen, hatten laut der Recherche der beiden Reporter von Beginn seiner Präsidentschaft an einen Kokon um Biden gebildet, um die Wahrheit über Bidens Gesundheitszustand zu vertuschen. Schon den ersten Wahlkampf gegen Trump 2020 hätte Biden vermutlich nicht gewonnen, glauben Tapper und Thompson, wenn ihm nicht Corona in die Hände gespielt hätte. Echte öffentliche Auftritte waren überaus rar, Online-Auftritte konnten sorgsam choreographiert werden, um Bidens damals schon nachlassende geistige Flexibilität zu kaschieren. Schon damals wurden jedoch Berge an Videomaterial aussortiert, weil es entlarvend gewesen wäre.

Ein Schaden für das Land

Je länger Biden im Weißen Haus war, desto schlimmer wurde es offenbar. Immer weniger Mitglieder seines Kabinetts hatten Zugang zu ihm. Das Hauspersonal wurde zeitig nach Hause geschickt, damit niemand etwas mitbekommt und eventuell Bidens wahrer Zustand nach außen dringt. Und im letzten Jahr seiner Amtszeit verschwand Biden bereits um 16.30 in seinen Privatgemächern.

Diesem inneren Kreis, den Vertrauten Mike Donilon, Anita Dunn, Bruce Reed, Annie Tomasini, Steve Ricchetti und später Ron Klain sind sicher die größten Vorwürfe zu machen, wissentlich dem Land irreparablen Schaden zugefügt zu haben. Wie Jill Biden wollten sie selbst um jeden Preis im Zentrum der Macht bleiben. Wie Donilon, der ohne offizielle Position vier Millionen Dollar pro Jahr kassierte, 2022 selbst zugab, „lässt man all das nicht so leicht zurück, das Haus, das Flugzeug, die Hubschrauber“. Deshalb hat Donilon wohl bis zum Schluss auch Biden nie die Wahrheit über seine echten Umfragewerte verraten. Im Weißen Haus fand ab Mitte des Jahres 2023 eine kollektive Realitätsverweigerung statt.

Das „Politbüro“ war auch dafür verantwortlich, dass Bidens Kandidatur niemals ernsthaft in Frage stand. Trotz Bidens Versprechen vor seinem Amtsantritt, er „sei nur ein Übergangspräsident“, weigerten sich seine Berater, sich Wählerumfragen auch nur anzuschauen. Es stand von Beginn an fest, dass Biden sich noch einmal stellen würde, weil er selbst glaubte, der einzige zu sein, der Trump besiegen könnte.

Was an dem Buch von Tapper und Thompson noch weitaus beklemmender ist als die Sturheit des „Politbüros“, ist jedoch die Art und Weise, wie die Kabale um Biden es schaffte, die Demokratische Partei gleichzuschalten. Skeptiker wie Robert Hur, der Biden im Zuge der Untersuchung zur unerlaubten Entfernung von Geheimdokumenten aus dem Weißen Haus ausgiebig befragt hatte, wurden vom demokratischen Establishment zurechtgewiesen. Unter den wenigen, die noch an Biden herankamen, trauten sich lediglich Außenminister Blinken und Barack Obama, vorsichtig zu fragen, ob er denn wirklich noch einmal antreten wolle. Sie wurden barsch abgebürstet. Am Ende drang nicht einmal Obama mehr zu Biden durch.

Ein Schauspieler zieht Konsequenzen

So wurde in der Demokratischen Partei auch niemals eine ernsthafte Diskussion geführt, ob jemand in den Vorwahlen gegen Biden antreten solle. Alleine der Gouverneur von Illinois, JD Pritzker, fragte vorsichtig in die Runde seiner Kollegen, ob irgendjemand kandidieren werde. Doch er fand niemanden, der das Risiko eingehen wollte, und alleine wollte er es auch nicht wagen. So trat am Schluss lediglich der aussichtslose Kongressabgeordnete Dean Philips aus Minnesota an, der sich dafür aus dem Biden-Lager allerlei Diffamierungen gefallen lassen musste

Erst George Clooney traute sich schließlich, mit einem Editorial in der New York Times an die Öffentlichkeit zu gehen, nachdem Biden ihn bei einer Spendengala, die Clooney organisiert hatte, nicht erkannte. Clooney forderte als erster offen, dass Biden sich zurückzieht. Bidens Berater Ricchetti bekam daraufhin einen Tobsuchtsanfall und versuchte, Clooney zu stoppen. Doch bis nach Hollywood reichte die Hand von Bidens Kamarilla nicht.

Nun müssen sich freilich auch die Reporter die Frage gefallen lassen, warum auch diese Enthüllungen erst jetzt kommen, lange nachdem Bidens Hybris maximalen Schaden an der amerikanischen Demokratie angerichtet hat. Jake Tapper immerhin kann nachweisen, dass er schon frühzeitig die richtigen Fragen nach Bidens Amtstauglichkeit gestellt hat. Ein Großteil der übrigen etablierten Medien hat jedoch durchaus mitgespielt, als es darum ging, Bidens Zustand herunterzuspielen oder ihn gar nicht erst wahrhaben zu wollen. Alles andere wurde als Wahlhilfe für Trump gesehen.

Besser spät als nie

Dass die Enthüllungen gerade jetzt kommen, spielt nun jedoch erst recht Trump in die Hände und schadet einer ohnehin desolaten Demokratischen Partei. Andererseits, kommentierte etwa das Portal Politico, sei es besser, zu spät als nie die Wahrheit auszusprechen. Die Partei müsse nun ohnehin in sich gehen und sich neu sortieren, und da sei es besser, mit einem Ruck das Pflaster abzureißen.

Joe Biden kann einem derweil nur noch leidtun. Eine schwere Krebsdiagnose und die Zerstörung seines politischen Nachlasses innerhalb von einer Woche sind praktisch nicht zu verkraften. Man ist allerdings geneigt zu sagen, er hat es sich mit dem verzweifelten Festklammern an der Macht am Ende einer langen, verdienstvollen Laufbahn selbst zuzuschreiben. Die viel größere Schuld trifft jedoch diejenigen um ihn herum, die genau wussten, was sie taten, und sämtliche Folgen in Kauf nahmen.