Eingangsportal zum Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington
Eingangsportal zum Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten in Washington / Foto: Laif

Der wahre Epochenbruch „Wir leben in der Zeit der Monster“

Das Jahr 1989 gilt vielen als historischer Wendepunkt. Der Politologe Ivan Krastev sieht das anders. Im Interview spricht er über eigentliche Epochenbrüche, postsozialistische Gesellschaften – und die Frage, wie „entspannt“ Demokratien heute noch sein können.

IM GESPRÄCH MIT IVAN KRASTEV am 6. Juni 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Ivan Krastev stammt aus Bulgarien und ist einer der bekanntesten und produktivsten Politologen Europas. Er lehrt am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien und ist Autor zahlreicher Bücher. Sein Werk „Das Licht, das erlosch“ war ein Bestseller.

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Jens Böhme | Sa., 6. Juni 2026 - 23:08

Man kann viel über die letzten achtzig Jahre philosophieren. Das schwache Russland suchte Partner in der neuen Weltordnung - Europa war das Ziel. NATO und EU waren nie erfreut über Russland. Russland hingegen versuchte die Bedingungen in NATO und EU bei Beitritt zu diktieren. Diese Eheanbahnung war weder als Liebes- noch Zweckheirat gedacht. Beide Seiten akzeptierten den anderen nicht. Vielleicht war es auch nur als Ringelpietz mit Anfassen konzipiert.

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