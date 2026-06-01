- „Wir leben in der Zeit der Monster“
Das Jahr 1989 gilt vielen als historischer Wendepunkt. Der Politologe Ivan Krastev sieht das anders. Im Interview spricht er über eigentliche Epochenbrüche, postsozialistische Gesellschaften – und die Frage, wie „entspannt“ Demokratien heute noch sein können.
Ivan Krastev stammt aus Bulgarien und ist einer der bekanntesten und produktivsten Politologen Europas. Er lehrt am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien und ist Autor zahlreicher Bücher. Sein Werk „Das Licht, das erlosch“ war ein Bestseller.
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