Die Nichtregierungsorganisation (NGO) ClientEarth soll so zum Beispiel 350.000 Euro erhalten haben, auch um „deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse (zu) verstricken, um das ‚finanzielle und rechtliche Risiko‘ der Betreiber zu erhöhen“. Außerdem soll die NGO Friends of the Earth finanziell gefördert worden sein, um gezielt Lobbyarbeit bei Abgeordneten des Europäischen Parlamentes zu betreiben – und zwar für die Klimaschutz-Strategie der EU-Kommission. Auf Deutsch: Die Regierung hätte damit Steuermittel dafür ausgegeben, die unabhängige Meinungsbildung der Abgeordneten zu unterlaufen.