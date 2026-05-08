Papst Leo, Donald Trump, Karol Nawrocki. Fotomontage
Eingezwängt zwischen Papst Leo und Donald Trump: Polens Präsident Karol Nawrocki / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Consolidated News Photos | Aaron Schwartz - Pool via CNP

Der Papst, Trump und Warschau Leo XIV. verändert Polens Kirchenpolitik

Vor einem Jahr wurde Robert Francis Prevost zum Papst gewählt. Durch die Förderung kirchlicher Reformkräfte in Polen geraten nationalkatholische Kreise unter Druck. Auch Präsident Karol Nawrocki wird in ein Spannungsfeld zwischen Vatikan, US-Politik und polnischem Kulturkampf gedrängt.

VON THOMAS URBAN am 8. Mai 2026 11 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Als vor genau einem Jahr der Amerikaner Robert Francis Prevost überraschend zum Papst gewählt worden war, waren die meisten Kommentatoren der polnischen Medien guter Hoffnung: Sie erwarteten, dass die Zeit der unangenehmen Überraschungen aus dem Vatikan nun vorbei sei. Sein Vorgänger Franziskus I. hatte nämlich mit seinen Personalentscheidungen, darunter die beispiellose Verhängung kanonischer Strafen über mehr als ein Dutzend Bischöfe, für heftige Erschütterungen im Klerus und somit einer tiefen Verunsicherung unter den Gläubigen an der Weichsel gesorgt.

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