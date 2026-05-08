Der Papst, Trump und Warschau - Leo XIV. verändert Polens Kirchenpolitik

Vor einem Jahr wurde Robert Francis Prevost zum Papst gewählt. Durch die Förderung kirchlicher Reformkräfte in Polen geraten nationalkatholische Kreise unter Druck. Auch Präsident Karol Nawrocki wird in ein Spannungsfeld zwischen Vatikan, US-Politik und polnischem Kulturkampf gedrängt.