Sieg der Türkei

Der Sturz des Regimes von Baschar al Assad in Syrien ist eine späte Folge der Proteste des Arabischen Frühlings von 2011 und ein ebenso später wie spektakulärer Erfolg der türkischen Politik, die in Syrien und anderswo früh auf die Unterstützung der Opposition setzte. Vor mehr als einem Jahrzehnt gingen die Bevölkerungen in vielen Ländern des Nahen Ostens auf die Straßen, um gegen autoritäre, korrupte und unfähige Regierungen zu demonstrieren und bessere wirtschaftliche und soziale Lebensverhältnisse und politische Mitsprache einzufordern. Zwar gelang es in einigen Ländern, die Diktatoren zu stürzen, doch mündeten die Proteste oft in Aufstände und Bürgerkriege, die die Region in den nächsten Jahren prägten und zum Spielball regionaler und auswärtiger Mächte machten. Der blutigste und langwierigste Konflikt war der in Syrien, wo sich Baschar al Assad gegen den Verlust seiner Macht stemmte und sich bis 2024 halten konnte.