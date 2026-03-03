Der lange Schatten Irans - Zeitenwende in Nahost

Ein Fall des Mullah-Regimes könnte eine historische Wende im Iran auslösen: vom Erzfeind zum möglichen Partner des jüdischen Staates in einer neuen Nahost-Allianz. Dieses Szenario fürchten viele arabische Staaten. Für Exil-Iraner in Israel würde sich damit allerdings eine ganz persönliche Hoffnung erfüllen.