Frau mit Krone und Spitzenbluse tanzt lachend in Tiefgarage; weitere Menschen im Hintergrund. Foto.
Purim-Feier in einer Tiefgarage in Tel Aviv, während oben die Alarmsirenen heulen / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Paulina Patimer

Der lange Schatten Irans Zeitenwende in Nahost

Ein Fall des Mullah-Regimes könnte eine historische Wende im Iran auslösen: vom Erzfeind zum möglichen Partner des jüdischen Staates in einer neuen Nahost-Allianz. Dieses Szenario fürchten viele arabische Staaten. Für Exil-Iraner in Israel würde sich damit allerdings eine ganz persönliche Hoffnung erfüllen.

VON TAL LEDER am 4. März 2026 12 min

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

Der israelisch-amerikanische Präventivschlag gegen den Iran hat in den letzten Tagen nicht nur den Nahen Osten, sondern die gesamte geopolitische Ordnung erschüttert. Als ihre Kampfflugzeuge iranische Militärstellungen ins Visier nahmen und Städte wie Teheran, Isfahan und Qom bombardierten, erklärten Washington und Jerusalem den Angriff offiziell mit der Abschreckung eines Regimes, das sie seit Jahrzehnten als existenzielle Bedrohung ansehen. 

