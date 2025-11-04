- Wadephuls falsches Damaskus-Erlebnis
Die Rückkehr nach Syrien sei eine Heimkehr „ins Nichts“. Aus dem Munde der grünen EU-Parlamentarierin Hannah Neumann überrascht diese Aussage nicht. Doch wenn auch der Bundesaußenminister die Rückkehr für „nur sehr eingeschränkt“ möglich hält, fragt sich, welches Land er gesehen hat.
Johann Wadephuls Besuch in Damaskus vermittelte den Eindruck, der syrische Bürgerkrieg sei erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Im gepanzerten Fahrzeug und umgeben von Personenschützern mit Langwaffen fuhr der Minister durch die syrische Hauptstadt. Hat er ihre voll besetzten Restaurants und lebhaft besuchten Märkte nicht bemerkt?
Selbstverständlich stoßen unvorbereitete Besucher aus Deutschland nach dreizehn Jahren Bürgerkrieg in Syrien immer noch auf schreckliche Bilder: großflächige Zerstörungen, Minenfelder, Massengräber. Nach wie vor leben Christen und Alawiten, Drusen und Kurden in nachvollziehbarer Sorge und Angst vor einem Wiederaufflammen der Gewalt. Sie fürchten die dauernde Repression durch die im Bürgerkrieg siegreiche sunnitische Bevölkerungsmehrheit.
