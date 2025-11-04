Johann Wadephul in Syrien
Johann Wadephul (M.) am 30. Oktober in einer während des Bürgerkriegs zerbombten Straße in Syrien / picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Der deutsche Außenminister in Syrien Wadephuls falsches Damaskus-Erlebnis

Die Rückkehr nach Syrien sei eine Heimkehr „ins Nichts“. Aus dem Munde der grünen EU-Parlamentarierin Hannah Neumann überrascht diese Aussage nicht. Doch wenn auch der Bundesaußenminister die Rückkehr für „nur sehr eingeschränkt“ möglich hält, fragt sich, welches Land er gesehen hat.

VON HANS-ULRICH SEIDT am 4. November 2025 4 min

Autoreninfo

Hans-Ulrich Seidt war deutscher Botschafter in Afghanistan (2006–2008) und in Südkorea (2009–2012). Er war von 2014 bis 2017 Chefinspekteur des Auswärtigen Amts und leitete von 2012 bis 2014 die Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik und Kommunikation des AA in Berlin. Aktuell ist er Fellow des Liechtenstein Institute on Self-Determination der Princeton University und Stiftungsbeirat des Schweizer Afghanistan Instituts/Bibliotheca Afghanica.

So erreichen Sie Hans-Ulrich Seidt:

Zur Artikelübersicht

Johann Wadephuls Besuch in Damaskus vermittelte den Eindruck, der syrische Bürgerkrieg sei erst vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Im gepanzerten Fahrzeug und umgeben von Personenschützern mit Langwaffen fuhr der Minister durch die syrische Hauptstadt. Hat er ihre voll besetzten Restaurants und lebhaft besuchten Märkte nicht bemerkt?

Selbstverständlich stoßen unvorbereitete Besucher aus Deutschland nach dreizehn Jahren Bürgerkrieg in Syrien immer noch auf schreckliche Bilder: großflächige Zerstörungen, Minenfelder, Massengräber. Nach wie vor leben Christen und Alawiten, Drusen und Kurden in nachvollziehbarer Sorge und Angst vor einem Wiederaufflammen der Gewalt. Sie fürchten die dauernde Repression durch die im Bürgerkrieg siegreiche sunnitische Bevölkerungsmehrheit. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 4. November 2025 - 11:27

und Sie sind laut Wiki ausgewiesener Experte.
Ich weiss nur nicht, ob es nicht doch auch ein ganz bisschen "blauäugig" sein könnte, von den jetzt Herrschenden zu sehr abzusehen.
Natürlich wollen sie ihr Land wieder aufbauen oder "aufbauen lassen",
die jetzt dort herrschenden Sunniten könnten aber auch nur "einen Steinwurf entfern" von den Alawiten sein, die lediglich eine Elite darstellten?
Dann wäre die Chance wieder zu erblühen für Syrien evtl. sogar noch größer.
Ich wage nur anzumerken, dass das nicht alle Syrer gleich betreffen muss, auch nicht "the other way round".
Auf mich wirkt die ganze Gegend immer noch wie ein "Pulverfass".
Andererseits hätten evtl. zu den jetzigen Machthabern Oppositionelle in Syrien auch mehr Chancen, ihre politischen Ziele zu verwirklichen?
Ich gehe als Laie also davon aus, dass dieses Syrien keinesfall jede/n ins Land lassen wird.
Entsprechend sollte man die Erwartungen vieler Bundesbürger nicht zu hoch schrauben?
Dem kam der Minister nach?

immer, wohlbehalten, versorgt und offensichtlich sorglos in angenehmer Umgebung leben können.
Doch die Beschreibung „Pulverfass“ trifft auf immer mehr Gegenden in Deutschland zu. Wo nun auch Weihnachtsmärkte mangels Geld (das in Hülle und Fülle für Schein-Asylanten, Bürgergeldler, Ukrainer, etc. vorhanden ist) für Sicherheitsauflagen (die der Staat, den wir nun mal mit unseren Steuern finanzieren und der seine Kernaufgabe mal eben auf die Städte, etc, die die Weihnachtsmärkte abhalten wollen, abwälzt) abgesagt werden, es täglich an vielen Orten zu Gewalt kommt (man wird es leid, darüber zu reden).
Es ist mir schlicht egal, wer wo gegen wen in Syrien agiert (daher Rückführungen in großem Stil!), hier agiert unsere Regierung gegen ihr Volk, agieren selbsternannte „Kämpfer gegen Rechts“ auf meine Kosten gegen unbescholtene Bürger (so wie jetzt wieder gg Baumann).
Mir reicht es so langsam mit d Zuständen hier und da sind Beiträge wie der Ihrige schlicht nur noch enervierend.

Lassen Sie Frau Sehrt-Irrek nur so wie sie ist, sie gehört einer älteren Generation an, die die gute alte SPD noch lieben wie sie zuzeiten von Brandt und Schmidt geliebt und zu Recht geschätzt wurde. Ich habe einen Bekannten, einen älteren Herrn und emeritierten Professor, dem ist die Liebe zur SPD auch nicht auszutreiben. Zwar seufzt er manchmal über seine Lieblingspartei, aber er hält treu und brav zu ihr. So ist der Deutsche, namentlich der Westdeutsche, ich seh ´ ihn immer wie in den Karikaturen im gestreiften Pyjama oder früher im Nachthemd mit der Zipfelmütze und dem Leuchter in der Hand. Gewiss, sie sterben aus, diese Typen so wie ihre Partei stirbt, aber derzeit sind sie immer noch vorhanden. Und darauf bauen die Lumpen in den Parteizentralen. Der Deutsche hält alten Klischees die Treue und liebt die Sonderwege. Namentlich der Westdeutsche verhält sich so, denn es geht ihm verdammt nochmal viel zu gut. Bei den Ostdeutschen ist das anders, weil es ihnen nicht gut ergangen ist.

Maria Arenz | Di., 4. November 2025 - 11:51

den Linkspfuhl-Wader. Mit ihm an der Spitze wird man auch den roten Saustall nicht los, der sich im AM seit Steinmeier breit gemacht hat.
Ich dachte zunächst, der Mutti-Fanclub aus Schleswig-Holstein hat ihn Merz auf's Auge gedrückt. Inzwischen konnte man aber lesen, daß Merz ihn schon seit langem als Berater und Ideengeber schätzt. Was letzte Zweifel an seiner eigenen Eignung für das Kanzleramt beseitigt. Schon unter Merkel war allerdings zu besichtigen, daß zweitklassige Leute eben keine Erstklassigen um sich scharen sondern dritt -und gerne auch viertklassige. "Nacht muß es sein, soll'n Friedlands Sterne leuchten" (Friedrich Schiller, Wallenstein). Wenn man sich die Personal- Auswahl von Merz nicht erst seit März 25 anschaut , kann man überhaupt nicht mehr verstehen, wie man von Merz etwas anderes erwarten konnte, als das Trauerspiel, das er so zuverlässig liefert. Allerdings hatten wir Normalos bis zum Antritt seiner "Auswahl" auch keine Chance, uns ein Bild zu machen.

Danke, Sie erspare mir einen eigenen Kommentar. Indes, es ist ein Trauerspiel, was wir als einst weltweit geachteter Staat heutzutage politisch abliefern. Wie immer realisiert sich das über das Personal. Und das unsrige ist so drittklassig wie es schlimmer kaum geht. Gut, die Ampel hat schon gezeigt, welche Nachgeburt nach den Merkeljahren ans Licht kam: Inkompetent, ideologisierend, teilweise sogar dümmlich, beschämend. Haben wir tatsächlich nichts Besseres? Deutschland steht heutzutage nackt und bloß vor der Welt. Und nur, weil unsere Politiker ab und zu mit den Geldscheinen winken, welche nicht ihnen, sondern dem Volke gehören, werden sie noch zurückgegrüßt. Ein Jammertal. Man schämt sich, Deutscher zu sein. Was zum Teufel hat dieses Lumpengesindel, das sich Politiker nennt, aus unserem Land gemacht? Wir arbeiten und schuften wie eh und je und was haben wir davon? Es wird höchste Zeit für einen radikalen Wechsel und wenn der nicht bald geschieht, ist es vorbei mit Germany.

Ulrich Sprenger | Di., 4. November 2025 - 12:00

Wadephul versinnbildlicht was dabei herauskommt, wenn man einen Provinzpolitiker aus SH wegen des Proporz zum Außeminister macht.

Klaus Funke | Di., 4. November 2025 - 12:24

Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Danke.

Christa Wallau | Di., 4. November 2025 - 12:39

daß seine Außenminister seit den Tagen, als die FDP sie stellte, nur noch als Versager bzw. lächerliche Gestalten in der Welt herumstolpern.

Weder SPD und Grüne noch jetzt die CDU verfügen offenbar über Persönlichkeiten, welche die Kompetenzen mitbringen, die ein Minister für äußere Angelegenheiten unbedingt braucht: einen hohen Bildungsgrad, vor allem Geschichtskenntnisse, Taktgefühl, diplomatisches Geschick u. Loyalität zum Kanzler.
Als deutsche Staatsbürgerin schäme ich mich
für das jämmerliche Personal, das mein Land in der Welt repräsentiert.
Wenn ich nicht schon alt wäre, gäbe es nur eine Option für mich: Ich würde mir ein anderes Land suchen, in dem ich mit meiner Familie leben u. arbeiten wollte.
Wenn die AfD nicht bald diesen heruntergewirtschafteten Laden übernimmt, gibt es nicht die geringste Hoffnung mehr auf eine Gesundung der BRD.
"Wunderland" ist dann endgültig "abgebrannt" -
angezündet durch eigene rote u. grüne Brandstifter unter williger Mitarbeit d. Schwarzen!

Das AA ist seit Steinmeier nur noch ein Schatten einstiger Größe . Es stimmt leider, das zweitklassiges Personal eben nur drittklassiges einstellt. Früher wurden nur die besten der Besten in den Diplomatischen Dienst aufgenommen, heute sind Sprach- Landes- oder Geschichtskenntnisse nicht mehr gefragt, von Benimm - und Anstandsregeln um sich auf internationalem Parkett nicht sich und das ganze Land zu blamieren, ganz zu schweigen.

Markus Michaelis | Di., 4. November 2025 - 12:42

nehme ich an, dass Rücküberweisungen von Syrern in Deutschland auch eine wichtige Rolle spielen und Syrien möglicherweise von daher einen Verbleib gegenüber einen Rückkehr vorzieht?

Was Deutschland betrifft, ist es für mich etwas absurd, wie weit man das treibt, sich für alles mögliche in der Welt verantwortlich zu fühlen, und dabei den Blick für Realitäten und die eigene Leistungsfähigkeit aus den Augen zu verlieren.

Ernst-Günther Konrad | Di., 4. November 2025 - 13:10

Wenn ich das hier lese Herr Seidt und ich glaube Ihnen jedes Wort, frage ich wirklich, ob der nicht in einem anderen Land war. Obwohl. Es ist natürlich immer ein Ziel der Propaganda, wenn man Politiker in seinem Land empfängt und Geld und Hilfe braucht, eben nur die Not zu zeigen, zerstörte Bereiche und ihn eben nicht in andere Stadtteile zu führen, die entweder schon wieder aufgebaut oder zumindest so wohnlich gemacht wurden, das eben Märkte, Geschäftsleben und beginnend auch wieder wohnen möglich ist. Wadepul hat ein grünes Ministerium übernommen. Hat er die Ideologen ausgetauscht? Wer berät ihn eigentlich? Ich lese heute Morgen in der BILD, eine halbe Millionen Syrer sind bereits nach Hause zurück gekehrt, nur kaum welche aus Deutschland. Warum wohl? Mit dem Bürgergeld hält man alle die vielen jungen Syrer im Land, die Syrien selbst zum Wiederaufbau dringend benötigt. Wadepul müsste längst entlassen sein. Nur Merz wird es nicht machen, da müsste er gleich mitgehen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.