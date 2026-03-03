- Merz’ Pragmatismus und Trumps Beitrag
Bei seinem dritten Besuch im Oval Office müsste der deutsche Bundeskanzler eigentlich das für Deutschland gefährliche Zollthema lösen. Doch angesichts des Iran-Kriegs hat Donald Trump andere Sorgen.
Als der Bundeskanzler am Montagabend in Washington landet, liegt in der amerikanischen Hauptstadt noch Schnee. Mit frühlingshaften Temperaturen in Berlin gestartet, erwartet Friedrich Merz nun bei seinem dritten Besuch im Oval Office vor allem eine kalte politische Stimmung. Der Krieg im Iran überlagert alles. Dabei war das Gespräch mit Präsident Donald Trump als eine Fortsetzung einer gut geübten Routine geplant worden.
-
