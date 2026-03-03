Friedrich Merz
Der Kanzler auf dem Weg zum Airbus A350 der Luftwaffe für den Flug nach Washington / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Der Bundeskanzler in Washington Merz’ Pragmatismus und Trumps Beitrag

Bei seinem dritten Besuch im Oval Office müsste der deutsche Bundeskanzler eigentlich das für Deutschland gefährliche Zollthema lösen. Doch angesichts des Iran-Kriegs hat Donald Trump andere Sorgen.

VON VOLKER RESING am 3. März 2026

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Als der Bundeskanzler am Montagabend in Washington landet, liegt in der amerikanischen Hauptstadt noch Schnee. Mit frühlingshaften Temperaturen in Berlin gestartet, erwartet Friedrich Merz nun bei seinem dritten Besuch im Oval Office vor allem eine kalte politische Stimmung. Der Krieg im Iran überlagert alles. Dabei war das Gespräch mit Präsident Donald Trump als eine Fortsetzung einer gut geübten Routine geplant worden.

Stefan | Di., 3. März 2026 - 19:10

Zitat:
"Deutschland teilt die Ziele des Vorgehens, auch wenn es das Vorgehen selbst nicht gutheißen will, so lässt sich die Berliner Haltung umschreiben."
Tja, wen juckt noch das Völkerrecht, wenn der Amerikaner die Welt vor vollendete Tatsachen stellt ???
Vielleicht ist der Amerikaner ja sogar die ganze westliche Welt, die sich anschickt daß alle anderen Völker sich der Mc Donalds Mentalität unterordnen, aber wer weiß das schon ???
Zurück zum Völkerrecht:
„Staaten sind gleich, dürfen einander nicht angreifen, müssen Verträge einhalten, Streitigkeiten friedlich lösen und die grundlegendsten Menschenrechte achten – alles andere ist (meist) innere Angelegenheit.“
Wenn dem tatsächlich so ist, dann hat Donald Trump sich den Friedensnobelpreis wahrscheinlich nicht so wirklich verdient.
Wie in einem Prisma, lenkt Amerika jedoch die gerade Strahlung um und biegt sie sich offenbar zurecht wie es amerikanischen Interessen entspricht.
Der Westen und das Westliche haben eben stets Vorrang.

