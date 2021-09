Dr. Mabel Lu Miao ist Generalsekretärin des „Center for China and Globalization“ (CCG) mit Sitz in Peking.

Die meisten Chinesen kennen Angela Merkel als eine intelligente, rationale Führungsfigur. Auch weiß man bei uns, dass sie ein Fan von Kung Pao Chicken und von Fußball ist. Zu Beginn der Pandemie waren viele meiner Landsleute von ihren ruhigen und überzeugenden Reden berührt, in denen sie den Menschen riet, zu Hause zu bleiben und Masken zu tragen.

Obwohl sie eine beständige und einflussreiche weibliche Führungspersönlichkeit in der globalen Arena ist, hat sich Merkel für die chinesische Öffentlichkeit das Image bewahrt, nahbar und authentisch zu sein. Ihr wissenschaftlicher Hintergrund, den sie vor ihrer politischen Karriere mit einem Doktortitel in Quantenchemie erworben hat, wird als prägend für ihre rationale und pragmatische Herangehensweise angesehen, die sich in ihrem entschlossenen Handeln zur Eindämmung der Pandemie gezeigt hat.

In den Außenbeziehungen Deutschlands mit anderen Ländern gilt Merkel bei uns in China allgemeinen als anständig und pragmatisch; sie nutzt geschickt verschiedene Kanäle, um ein stabiles außenpolitisches Umfeld zu schaffen. Die Bundeskanzlerin hat Deutschlands wichtige Beziehungen zu Frankreich mit Fingerspitzengefühl gemanagt, um die strategische Autonomie der EU zu fördern – und gleichzeitig bewiesen, dass sie stabile deutsch-russische Beziehungen aufbauen kann, indem sie politische und wirtschaftliche Aspekte voneinander trennt.

Anker der EU

Während ihrer 16-jährigen Amtszeit hat Angela Merkel dazu beigetragen, die Einheit der EU in europäischen Angelegenheiten zu stärken – und zwar unter der Maßgabe, dass Europa geeint, aber nicht homogen sein kann. Deutschland hat seine Rolle als Anker der EU bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen wie dem Brexit, der Corona-Pandemie, dem Klimawandel und den Beziehungen der EU zu China und den Vereinigten Staaten unter Beweis gestellt.

Unter dem Eindruck von Populismus und der Einwanderungskrise ist Großbritannien aus der Europäischen Union ausgetreten. Nach dem Brexit bemühte sich Merkel um eine freundschaftliche Beziehung; das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bildet eine solide Grundlage für den Erhalt der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien.

Persönlich hatte ich zwei Begegnungen mit Angela Merkel auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Als ich 2019 im Festsaal des Hotels Bayerischer Hof im Publikum saß, war ich beeindruckt von ihrer Beharrlichkeit in Bezug auf das Pipelineprojekt Nord Stream 2 – die sie trotz der Gegenstimmen in einigen europäischen Ländern und des Drucks der USA beibehielt. Merkel war in China längst für ihren erfolgreichen Umgang mit der europäischen Staatsschuldenkrise 2010 bekannt geworden. Auch in der Einwanderungskrise hielt sie ihre Position und verbündete sich mit vielen relevanten Ländern. Obwohl ich schon viel über sie wusste, bevor ich sie zum ersten Mal sah, war ich dennoch von ihrer entschlossenen, aber bodenständigen Art berührt.

Meine zweite Begegnung fand im Februar dieses Jahres auf der virtuellen Ausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz statt, bei der es auch um die globalen Bemühungen der EU, der USA und Chinas zur Einberufung eines trilateralen Impfstoffgipfels ging und darum, die weltweite Produktion, Verteilung und Standardisierung von Impfstoffen insbesondere für Entwicklungsländer zu koordinieren. Nach der Ansprache von US-Präsident Joe Biden war ich sehr angetan, als Merkel festhielt, dass die globalen Herausforderungen nicht ohne internationale Zusammenarbeit bewältigt werden könnten – und dass China einen großen Beitrag leisten könne, indem es dabei hilft, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Guter Wille zur Kooperation

Während der zwölf Besuche Merkels in China hat die Bundesrepublik ihren guten Willen zur Kooperation gezeigt. Darüber hinaus gibt es etliche Bereiche, in denen die beiden Länder zusammenarbeiten können, etwa bei der Erforschung und Verteilung von Impfstoffen, beim Kampf gegen den Klimawandel, bei der beruflichen Bildung, der Gesundheitsfürsorge, der Automobilindustrie und der digitalen Wirtschaft.

Vor allem aber haben China und die EU nach sieben Jahren Gesprächen und 35 Verhandlungsrunden Ende 2020 gemeinsam das umfassende Investitionsabkommen zwischen China und der EU (CAI) abgeschlossen, was vor allem auf Merkels unermüdlichen Einsatz zurückzuführen ist. Auch wenn die Ratifizierung aufgrund anhaltender politischer Probleme ausgesetzt wurde, bleibt das Abkommen der richtige Weg für die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Hierzulande fragen sich manche, ob der Einfluss Deutschlands mit dem Ende der Ära Merkel schwinden wird. Aber die Bundesrepublik hat das Potenzial, künftig sogar eine größere und keine kleinere Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Und zwar, indem es den Pragmatismus fortsetzt, der ein Markenzeichen von Merkels Außenpolitik war, aber gleichzeitig seine Außenbeziehungen diversifiziert. Dann ist Deutschland in einer guten Ausgangsposition, um eine prominentere internationale Vermittlerrolle einzunehmen, als es auf regionaler Ebene bereits der Fall ist.

Angela Merkel hinterlässt ein reiches Erbe für Deutschland, Europa und die Welt. Als eine der größten Führungspersönlichkeiten des 21. Jahrhunderts hat sie dazu beigetragen, die relativ stabilen Außenbeziehungen zwischen China, den USA und der EU zu gestalten. Doch was kommt als nächstes? Angesichts der anhaltenden Herausforderungen durch die Pandemie, der zunehmenden geopolitischen Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum, der Turbulenzen in Afghanistan und anderen Ländern wird es in einem Deutschland und in der EU nach Merkel viele Sorgen und Bedenken geben. Existiert eine andere Führungspersönlichkeit, die in Merkels Fußstapfen treten und eine neue, stabile Regierung in Deutschland schmieden kann? Dies sind in der Tat enorm wichtige Fragen angesichts der bevorstehenden globalen Herausforderungen.