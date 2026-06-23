- Südkorea entdeckt die Atomkraft neu
Vor einem knappen Jahrzehnt leitete Südkoreas damaliger liberaler Präsident den Ausstieg aus der Atomkraft ein, ehe sein rechtsgerichteter Nachfolger diesen stoppte. Jetzt regieren die Liberalen wieder – und ebnen der Atomkraft eine neue Zukunft im Land.
Der Nachricht, die Mitte Juni in der linksliberalen Zeitung Hankyoreh zu lesen war, schien ein leises Bedauern innezuwohnen: „Dies ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass eine völlig neue Region als Standort für einen Atomreaktor ausgewählt wurde“, hieß es darin, gefolgt von dem Hinweis: „Die Gruppierung ‚No Nukes Korea‘, die sich gegen den Bau neuer Atomkraftwerke ausspricht, protestierte in einer Stellungnahme gegen die Entscheidung.“ Der Schritt sei gefährlich und daher unverantwortlich.
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