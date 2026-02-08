Washington, Frühjahr 2015. Im East Room des Weißen Hauses verleiht Präsident Barack Obama einem langjährigen Beamten eine der höchsten Auszeichnungen des Bundesdienstes. Tom Homan, damals Chef der Abschiebeeinheit von ICE, erhält den Presidential Rank Award für „außergewöhnliche Leistungen“. Es ist eine routinierte Zeremonie, fernab von Protesten oder öffentlicher Empörung. Niemand skandiert Parolen, niemand hält Plakate hoch.

Zehn Jahre später ist derselbe Mann das Gesicht der härtesten Abschiebungspolitik der USA. ICE steht mittlerweile im Zentrum landesweiter Proteste. Homan fungiert nicht mehr als Beamter der Behörde, sondern als politischer Architekt und öffentlicher Vollstrecker von Trumps Abschiebungsagenda – offiziell als dessen „Border Czar“. Die Ironie könnte größer kaum sein.

Wer die heutige Empörung verstehen will, muss sich von der Tagespolitik lösen. Denn ICE ist kein Produkt der Trump-Jahre, sondern ein Kind des amerikanischen Sicherheitsstaats, entstanden als direkte Folge von 9/11. Der Homeland Security Act von 2002 schuf das Department of Homeland Security und zerschlug die alte Einwanderungsbehörde INS. Aus deren Trümmern und einer Fusion mit dem Zoll entstand 2003 ICE als größte Regierungsumstrukturierung seit Gründung des Verteidigungsministeriums.

Die Logik war sicherheitspolitisch, nicht humanitär: Grenz- und Binnenkontrollen wurden Teil eines umfassenden Kontrollsystems. ICE war von Beginn an Durchsetzungsbehörde, nicht moralischer Akteur. Dieser Ursprung prägt die Institution bis heute.

Expansion ohne Aufschrei

Während der Präsidentschaft Obamas wuchs dieser Apparat erheblich. Das Programm „Secure Communities“, noch unter George W. Bush angestoßen, wurde nicht nur fortgeführt, sondern systematisch ausgeweitet. Ab 2013 wurden Fingerabdrücke aller Verhafteten automatisch mit FBI- und ICE-Datenbanken abgeglichen – Abschiebung als automatisiertes Nebenprodukt der Polizeiarbeit. Das System lief hocheffizient, bürokratisch und weitgehend unsichtbar.

Die Bilanz macht sichtbar, was diese Unsichtbarkeit bedeutete. Unter Obama wurden mehr Menschen abgeschoben als je zuvor in der amerikanischen Geschichte. 2012 erreichten die Deportationen mit 409.849 Fällen einen historischen Höchststand – über 1.100 pro Tag. Trumps erste Amtszeit kam insgesamt auf rund 1,5 Millionen Abschiebungen, deutlich weniger.

Immigrantenrechtsorganisationen tauften Obama damals den „Deporter in Chief“. Eine landesweite Protestbewegung wie heute unter Trump blieb dennoch aus. Diese Diskrepanz ist kein statistisches Randdetail. Sie deutet darauf hin, dass sich moralische Empörung nicht allein aus der Quantität staatlicher Zwangsmaßnahmen speist. Entscheidend scheint nicht die schiere Zahl, sondern die Frage, wer handelt – und wie sichtbar, wie erzählbar, wie politisch aufgeladen staatliches Handeln erscheint.

Priorisierung als Feigenblatt

Personifiziert wurde diese Phase weniger durch politische Rhetorik als durch administrative Effizienz. 2013 ernannte Obama den langjährigen Beamten Tom Homan zum Enforcement-Direktor von ICE. Zwei Jahre später zeichnete ihn der Präsident mit dem Presidential Rank Award für „außergewöhnliche Leistungen bei der Abschiebung“ aus. Die Washington Post schrieb nüchtern: „Thomas Homan deportiert Menschen. Und er ist sehr gut darin.“

Die Ironie dieser Würdigung wurde erst später sichtbar. Bereits 2014 hatte Homan vorgeschlagen, Familien systematisch zu trennen, um Abschreckung zu erzeugen. Obama lehnte ab. Unter Trump wurde exakt diese Idee zur offiziellen Politik, umgesetzt von demselben Mann, der zuvor für seine Effizienz ausgezeichnet worden war.

Offiziell setzte Obama in seiner zweiten Amtszeit auf Priorisierung: Fokus auf schwere Straftäter und kürzlich Eingereiste. Parallel schuf das US-Einwanderungsprogramm DACA, das ebenfalls von Obama eingeführt wurde, Schutzräume für bestimmte Gruppen. Das Bild eines selektiven, vermeintlich „humanen“ Enforcement setzte sich durch. Die Praxis sah anders aus. Von den rund 375.000 unter Secure Communities Abgeschobenen hatten über 70 Prozent keine schweren Straftaten begangen.

Bürgerrechtsorganisationen wie die ACLU kritisierten früh ein System, das Geschwindigkeit über rechtsstaatliche Einzelfallprüfung stellte. Der große Aufschrei blieb dennoch aus. Technokratische Sprache, ein demokratischer Präsident, keine ikonischen Bilder – die Empörungsmaschine kam nicht in Gang. In weiten Teilen der Medien blieb Obamas Abschiebungsrekord nahezu unsichtbar. Abschiebung ohne Spektakel erzeugt eben keine Schlagzeilen.

Behörde ohne Moralauftrag

Mit Trump änderte sich nicht primär das System, sondern seine Inszenierung. Die Abschiebezahlen sanken, die Methoden wurden brutaler und öffentlicher: Zero Tolerance, Familientrennungen an der Grenze, martialische Rhetorik. Prioritäten wurden abgeschafft, jede Form illegalen Aufenthalts galt als gleichrangiges Ziel.

2018 wurde #AbolishICE zum Schlachtruf. Die Bewegung entstand nach der Family-Separation-Krise, obwohl faktisch die Grenzschutzbehörde CBP, nicht ICE, für Trennungen an der Grenze verantwortlich war. ICE wurde zum Symbol für alles Falsche am amerikanischen Immigrationssystem – zum Sündenbock für strukturelle Defizite.

Progressive Politiker griffen die Forderung nach Abschaffung der Behörde auf, Proteste eskalierten. Selbst ICE-Agenten warnten 2018, das Abschiebungsimage beschädige Ermittlungen gegen Menschenhandel und organisierte Kriminalität und lähme die Zusammenarbeit mit Kommunen.

2025 erreichte die Konfrontation eine neue Dimension. Der „One Big Beautiful Bill Act“ bewilligte 75 Milliarden Dollar für ICE – die Behörde wurde zur größten und bestfinanzierten Bundespolizei der US-Geschichte. In Minneapolis starben bei der „Operation Metro Surge“ zwei US-Bürger durch ICE-Agenten. Die Proteste erreichten ein Ausmaß, das 2018 undenkbar schien.

Umfragen von Januar 2026 zeigen: 46 Prozent der Amerikaner befürworten die Abschaffung von ICE. 2018 waren es 24 Prozent. Der Stimmungsumschwung ist dramatisch, doch er folgt weniger einer prinzipiellen Neubewertung als einer Erschöpfung durch Eskalation.

Der vergessene Zwischenakt

Bemerkenswert ist auch, was unter Biden geschah – oder vielmehr nicht geschah. Trotz vollmundiger Wahlkampfversprechen, die Immigrationspolitik zu „humanisieren“ und die Exzesse der Trump-Jahre zu beenden, blieben die institutionellen Strukturen weitgehend intakt. ICE führte weiterhin Abschiebungen durch, wenn auch mit formal engeren Prioritäten und einer weniger konfrontativen Rhetorik.

Die Abolish-ICE-Bewegung, 2018 noch omnipräsent, verstummte fast vollständig. Biden versuchte den moralischen Bruch weniger über eine Reform des Apparats als über Symbolpolitik. Familienzusammenführungen wurden vorangetrieben, Trumps „Zero Tolerance“-Rhetorik verschwand, und die Regierung signalisierte Offenheit gegenüber Asylsuchenden.

Faktisch lief dies auf eine deutlich lockerere Grenzpraxis hinaus. Diese Kursänderung hatte jedoch einen innenpolitischen Preis. Die Zahl irregulärer Grenzübertritte stieg sichtbar an, Städte und Bundesstaaten fühlten sich überfordert, und selbst demokratische Bürgermeister warnten vor Kontrollverlust. Der Versuch, die Härte der Vergangenheit moralisch zu kompensieren, erzeugte neue politische Spannungen.

Empörung folgt Macht, nicht Maß

Vor diesem Hintergrund wird der Kontrast deutlich: Solange ein demokratischer Präsident regiert, akzeptieren weite Teile der progressiven Basis ein System, das sie unter einem Republikaner als autoritär brandmarken würden oder, wie im Fall Trumps, konkret brandmarken. Die Institution bleibt dieselbe, ihre Praxis ebenso – doch die moralische Bewertung verschiebt sich mit dem politischen Absender. Empörung ist hier weniger eine Reaktion auf staatliches Handeln als auf dessen Inszenierung.

Die Gründe, warum Obamas Rekordabschiebungen keine Massen mobilisierten, liegen weniger in der Praxis als in Absender, Methode und Erzählung. Ein demokratischer Präsident mit humanitärer Rhetorik wirkte als politischer Puffer. Technokratische Verfahren, bürokratische Sprache und das Fehlen ikonischer Bilder ließen selbst harte Durchsetzung als notwendiges Übel eines grundsätzlich wohlmeinenden Projekts erscheinen. Parteiloyalität überwog Prinzipientreue.

Eine vergleichbare Gegenerzählung zur Abschiebungspraxis, etwa Obamas DACA, existierte unter Trump nicht. Er machte Härte selbst zum Programm: Kinder in Käfigen, martialische Sprache, öffentliche Demütigung. Sichtbarkeit schlägt Statistik.

Selektive Empörung als politisches Werkzeug

Diese Mechanismen erklären nicht nur die Proteste der Gegenwart, sondern auch ihre zeitliche Verzögerung. ICE ist 22 Jahre alt, aber erst seit wenigen Jahren zum polarisierenden Feindbild einer gespaltenen Nation geworden. Die Behörde erreichte ihren operativen Höhepunkt unter einem demokratischen Präsidenten, der ausgerechnet jenen Beamten auszeichnete, der heute Trumps Deportationsagenda umsetzt. Verändert hat sich nicht die Institution selbst, sondern der politische Kontext, in dem sie operiert, ebenso wie die Art ihrer öffentlichen Wahrnehmung. Die Debatte um ICE ist deshalb moralisch aufgeladen und analytisch unterkomplex.

Wer die Abschaffung der Behörde fordert, muss erklären, warum identische Praktiken unter Obama als tolerabel galten. Wer sie verteidigt, sollte sich fragen, ob Effizienz Legitimität ersetzt. ICE ist das Produkt eines Sicherheitsstaats, der Migration seit zwei Jahrzehnten als Bedrohung definiert. Solange dieser parteiübergreifende Konsens besteht, bleibt jede Reform kosmetisch – und die grundsätzliche Frage wird nur dann gestellt, wenn der falsche Präsident im Amt ist.