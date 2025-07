Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Sein Versprechen, die Korruption im Lande energisch zu bekämpfen, war einer der entscheidenden Faktoren für den überraschenden Sieg des bislang vor allem als Komiker bekannten Außenseiters Wolodymyr Selenskyj bei der Präsidentschaftswahl in der Ukraine im Jahr 2019. Während seiner ersten Jahre im Kiewer Präsidentenpalast machten in der Tat wiederholt Festnahmen von Spitzenbeamten Schlagzeilen. Doch nun sieht sich Selenskyj nicht nur dem Vorwurf ausgesetzt, in seinem Eifer nachgelassen zu haben, sondern durch ein neues Gesetz die Bekämpfung der Korruption sogar zu behindern.

Die Entscheidung Selenskyjs, zwei bislang unabhängige Antikorruptionsbehörden dem Generalstaatsanwalt zu unterstellen, hat nicht nur Tausende von Demonstranten unweit seines Amtssitzes auf den Plan gerufen, sondern auch Marta Kos, die aus Slowenien stammende EU-Kommissarin für Erweiterung und Östliche Nachbarschaften, zu einer in dieser scharfen Form ungewöhnlichen Warnung veranlasst. Kos nannte das Gesetz einen „ernsthaften Rückschritt“ auf dem Weg zu Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine.