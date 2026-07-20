Democratic Socialists of America
Unterstützer der Democratic Socialists of America nehmen an einer Demo teil / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gina M Randazzo

Democratic Socialists of America Mamdani war erst der Anfang

Eine Kaderorganisation am Rande der US-Demokraten verdrängt reihenweise altgediente Abgeordnete. Die Democratic Socialists of America sind aber keine Splittergruppe mehr, sondern geben der führungslosen Partei als Einzige noch eine Antwort auf Trump.

VON SHANTANU PATNI am 21. Juli 2026 8 min

Autoreninfo

Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Michael Harrington starb 1989, wenige Monate bevor die Berliner Mauer fiel, und mit ihm schien auch sein Lebensprojekt zu sterben: eine sozialistische Massenorganisation, die die Demokratische Partei von innen erobert. Die von ihm gegründeten Democratic Socialists of America dümpelten jahrzehntelang bei wenigen Tausend Mitgliedern, verwaltet von einer alternden Gründergeneration. 

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Herr B. | Di., 21. Juli 2026 - 15:49

Das ich nicht lache, Sozialisten und Kommunisten haben NIE Antworten!

Der Kommunismus und seine „light-Form“ der Sozialismus sind IMMER mit dem wirtschaftlichen, demokratischen und freiheitlichen Niedergang einer Gesellschaft verbunden. Sollten diese extremistischen Kräfte es schaffen in den VSA Fuß zu fassen, dann geht es in den VSA nur noch bergab. Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche, Linke können nur zerstören!

Mehr gibt es da nicht zu sagen.

Wer es nicht glauben will, der sehe sich den katastrophalen Zustand Deutschlands an den wir der Kommunistin Merkel und ihren grünlinkswoken „Freunden“ zu verdanken haben!

Kommunismus und alle seine Unterformen sind niemals eine Lösung sondern immer das Ende einer Gesellschaft!

Chris Groll | Di., 21. Juli 2026 - 16:05

Da mein erster Kommentar wieder gelöscht wurde, versuche ich es noch einmal.
Habe es schon oft geschrieben. Es ist wie in der Trilogie "Wie der Teufel die Welt beherrscht" ganz großartig beschrieben. Mit dem Teufel ist der Kommunismus gemeint.
Die Linken in Deutschland wird's freuen.
Man verunglimpft so gerne Präsident Trump. Auch hier im Forum. Er und die Republikaner werden eine letzte Bastion gegen Sozialismus und Islam sein. Viele dieser Kommunisten in den USA sind nämlich Mohammedaner.

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