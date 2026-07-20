- Mamdani war erst der Anfang
Eine Kaderorganisation am Rande der US-Demokraten verdrängt reihenweise altgediente Abgeordnete. Die Democratic Socialists of America sind aber keine Splittergruppe mehr, sondern geben der führungslosen Partei als Einzige noch eine Antwort auf Trump.
Michael Harrington starb 1989, wenige Monate bevor die Berliner Mauer fiel, und mit ihm schien auch sein Lebensprojekt zu sterben: eine sozialistische Massenorganisation, die die Demokratische Partei von innen erobert. Die von ihm gegründeten Democratic Socialists of America dümpelten jahrzehntelang bei wenigen Tausend Mitgliedern, verwaltet von einer alternden Gründergeneration.
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