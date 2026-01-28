Minneapolis
In Minneapolis beobachten und dokumentieren besorgte Bürger jeden kleinsten Schritt der Einwanderungsbehörde / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Dave Decker

Debatte um US-Einwanderungsbehörde Warum ICE seine Mission kaum erfüllen kann

Die US-Einwanderungsbehörde ICE steht unter beispiellosem Druck. Während interne Probleme die Arbeit erschweren, sabotieren sogenannte Sanctuary-Regelungen und zunehmend gewalttätige Proteste die Durchsetzung geltenden Rechts. Die Widersprüche sind politisch gewollt – auf beiden Seiten.

VON LISA DAVIDSON am 28. Januar 2026 7 min

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in Virginia, USA. 

Am 24. Januar 2026 filmt Alex Pretti an einer Straßenecke in Minneapolis, wie Bundesagenten eine Festnahme durchführen. Der 37-jährige Intensivpfleger trägt eine legale Waffe mit gültiger Trageerlaubnis. Sekunden später wird er von Border-Patrol-Agenten zu Boden gerungen, entwaffnet und erschossen. Gregory Bovino, zuständig für die Operation, behauptet am nächsten Tag, Pretti habe die Beamten angreifen wollen. Videoanalysen der New York Times widersprechen dieser Darstellung.

