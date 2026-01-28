- Warum ICE seine Mission kaum erfüllen kann
Die US-Einwanderungsbehörde ICE steht unter beispiellosem Druck. Während interne Probleme die Arbeit erschweren, sabotieren sogenannte Sanctuary-Regelungen und zunehmend gewalttätige Proteste die Durchsetzung geltenden Rechts. Die Widersprüche sind politisch gewollt – auf beiden Seiten.
Am 24. Januar 2026 filmt Alex Pretti an einer Straßenecke in Minneapolis, wie Bundesagenten eine Festnahme durchführen. Der 37-jährige Intensivpfleger trägt eine legale Waffe mit gültiger Trageerlaubnis. Sekunden später wird er von Border-Patrol-Agenten zu Boden gerungen, entwaffnet und erschossen. Gregory Bovino, zuständig für die Operation, behauptet am nächsten Tag, Pretti habe die Beamten angreifen wollen. Videoanalysen der New York Times widersprechen dieser Darstellung.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.