- Deutschland braucht einen „nuklearen IQ“
Die Nato betont ihre nukleare Abschreckung stärker. Doch wie lässt sich das Thema vermitteln, ohne neue Ängste zu schüren? Nur ein breiteres Verständnis für nukleare Sicherheitspolitik verhindert, dass Aufklärung als Alarmismus gilt.
Die Nato will künftig zur Abschreckung Russlands die eigenen nuklearen Fähigkeiten stärker herausstellen. „Es ist wichtig, dass wir mit unseren Gesellschaften mehr über nukleare Abschreckung sprechen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie diese zu unserer allgemeinen Sicherheit beiträgt“, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte im November der Welt am Sonntag. Ruttes Wortwahl war vorsichtig wie immer. Während in manchen Ländern die Sicherheitsdebatte immer mehr in den Alarmismus abgleitet, hält der Nato-Chef nichts davon, sein Publikum mit „Krieg in Sicht“-Gerede zu beunruhigen. „Wenn Russland gefährliche und rücksichtslose nukleare Rhetorik verwendet, müssen unsere Bevölkerungen wissen, dass kein Grund zur Panik besteht, da die Nato über eine starke nukleare Abschreckung verfügt, um den Frieden zu bewahren.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.