Atombombe
Verschiedene Aufnahmen eines Atombombentests der USA in der Wüste von Nevada in den 50er Jahren / picture alliance / TopFoto | TopFoto

Debatte um Abschreckung Deutschland braucht einen „nuklearen IQ“

Die Nato betont ihre nukleare Abschreckung stärker. Doch wie lässt sich das Thema vermitteln, ohne neue Ängste zu schüren? Nur ein breiteres Verständnis für nukleare Sicherheitspolitik verhindert, dass Aufklärung als Alarmismus gilt.

VON MICHAEL RÜHLE UND KARL-HEINZ KAMP am 26. November 2025 10 min

Autoreninfo

Michael Rühle arbeitete über 30 Jahre im Internationalen Stab der Nato, unter anderem in den Bereichen Politische Planung und Reden, Energie- und Klimasicherheit sowie hybride Bedrohungen.

So erreichen Sie Michael Rühle:

Zur Artikelübersicht

Autoreninfo

Karl-Heinz Kamp ist Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und war Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.  

So erreichen Sie Karl-Heinz Kamp:

Zur Artikelübersicht

Die Nato will künftig zur Abschreckung Russlands die eigenen nuklearen Fähigkeiten stärker herausstellen. „Es ist wichtig, dass wir mit unseren Gesellschaften mehr über nukleare Abschreckung sprechen, um sicherzustellen, dass sie verstehen, wie diese zu unserer allgemeinen Sicherheit beiträgt“, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte im November der Welt am Sonntag. Ruttes Wortwahl war vorsichtig wie immer. Während in manchen Ländern die Sicherheitsdebatte immer mehr in den Alarmismus abgleitet, hält der Nato-Chef nichts davon, sein Publikum mit „Krieg in Sicht“-Gerede zu beunruhigen. „Wenn Russland gefährliche und rücksichtslose nukleare Rhetorik verwendet, müssen unsere Bevölkerungen wissen, dass kein Grund zur Panik besteht, da die Nato über eine starke nukleare Abschreckung verfügt, um den Frieden zu bewahren.“

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.