Debatte um Abschreckung - Deutschland braucht einen „nuklearen IQ“

Die Nato betont ihre nukleare Abschreckung stärker. Doch wie lässt sich das Thema vermitteln, ohne neue Ängste zu schüren? Nur ein breiteres Verständnis für nukleare Sicherheitspolitik verhindert, dass Aufklärung als Alarmismus gilt.