Debatte über Rückführungen nach Syrien - Wer soll ein Land wieder aufbauen, wenn nicht die eigenen Leute?

Nach Johann Wadephuls (CDU) Aussagen zur unmöglichen Rückkehr von Syrern in ihre Heimat bemühen sich Union und Kanzleramt um Schadensbegrenzung. Abschiebungen seien an eine Stabilisierung des Landes gekoppelt, heißt es jetzt. Im Koalitionsvertrag steht etwas anderes.