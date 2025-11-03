- Wer soll ein Land wieder aufbauen, wenn nicht die eigenen Leute?
Nach Johann Wadephuls (CDU) Aussagen zur unmöglichen Rückkehr von Syrern in ihre Heimat bemühen sich Union und Kanzleramt um Schadensbegrenzung. Abschiebungen seien an eine Stabilisierung des Landes gekoppelt, heißt es jetzt. Im Koalitionsvertrag steht etwas anderes.
„Abgelehnte Asylbewerber müssen unser Land wieder verlassen. Wir wollen die freiwillige Rückkehr besser unterstützen, indem wir Anreize und die Rückkehrberatung stärken. Wenn dies nicht freiwillig geschieht, muss die Ausreisepflicht staatlich durchgesetzt werden. (…) Nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben – beginnend mit Straftätern und Gefährdern.“ So steht es im Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU geschrieben. Eine klare Ansage, womit die politische Debatte darüber, ob Deutschland auch nach Syrien abschieben sollte, eigentlich beendet wurde.
Entsprechend wurde dann auch kommuniziert in den vergangenen Monaten: in Talkshows, in Interviews, in politischen Reden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte Ende September etwa an, dass entsprechende Gespräche mit den neuen Machthabern in Syrien „in Kürze“ beginnen würden. Außerdem soll er das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angewiesen haben, ausgesetzte Asylverfahren für Syrer wieder aufzunehmen, um abgelehnte Asylbewerber abschieben zu können. Und mittlerweile gilt: Wenn Syrer in ihre Heimat fliegen, um „Erkundungsreisen“ zu unternehmen, riskieren sie ihren Schutzstatus.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.