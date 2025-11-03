Damaskus
Debatte über Rückführungen nach Syrien Wer soll ein Land wieder aufbauen, wenn nicht die eigenen Leute?

Nach Johann Wadephuls (CDU) Aussagen zur unmöglichen Rückkehr von Syrern in ihre Heimat bemühen sich Union und Kanzleramt um Schadensbegrenzung. Abschiebungen seien an eine Stabilisierung des Landes gekoppelt, heißt es jetzt. Im Koalitionsvertrag steht etwas anderes.

VON BEN KRISCHKE am 3. November 2025 6 min

Ben Krischke

„Abgelehnte Asylbewerber müssen unser Land wieder verlassen. Wir wollen die freiwillige Rückkehr besser unterstützen, indem wir Anreize und die Rückkehrberatung stärken. Wenn dies nicht freiwillig geschieht, muss die Ausreisepflicht staatlich durchgesetzt werden. (…) Nach Afghanistan und Syrien werden wir abschieben – beginnend mit Straftätern und Gefährdern.“ So steht es im Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU geschrieben. Eine klare Ansage, womit die politische Debatte darüber, ob Deutschland auch nach Syrien abschieben sollte, eigentlich beendet wurde.

Entsprechend wurde dann auch kommuniziert in den vergangenen Monaten: in Talkshows, in Interviews, in politischen Reden. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte Ende September etwa an, dass entsprechende Gespräche mit den neuen Machthabern in Syrien „in Kürze“ beginnen würden. Außerdem soll er das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angewiesen haben, ausgesetzte Asylverfahren für Syrer wieder aufzunehmen, um abgelehnte Asylbewerber abschieben zu können. Und mittlerweile gilt: Wenn Syrer in ihre Heimat fliegen, um „Erkundungsreisen“ zu unternehmen, riskieren sie ihren Schutzstatus.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 3. November 2025 - 15:13

Herr Krischke.
Man sollte schon auch schauen, wer aus Syrien geflohen ist.
Die Opposition in Syrien war sehr divers und keinesfalls muss die jetzt herrschende Gruppe identisch sein mit der, die ursprünglich den evtl. "Aufstand" gegen Assad anführte?
Ich frage nur und also, ob denn Angehörige der syrischen "Rebellen"-Armee im derzeitigen Syrien sicher wären?
Als das Blatt sich in Syrien wendete, zunächst noch für Assad, könnten viele dieser "Streitkräfte" nach Europa gekommen sein?
Es war nur so ein "Eindruck" von mir, der völlig falsch sein kann.
Die jetzigen Führer müssen denen keinesfalls freundlich gesonnen sein?
Bin gespannt, wie es weitergeht...

Stefan | Mo., 3. November 2025 - 16:01

Oder hat jemand geglaubt ich gehe dorthin und diejenigen dessen Fluchtgrund entfallen ist leben hierzulande fröhlich weiter auf Staatskosten ???
Berlin, Köln oder Dresden haben nach 45 soviel ich weiß auch keine Zugewanderten aufgebaut.
Die Gastarbeiter kamen nämlich Jahre später.
Da standen unsere Frauen auf den Schuttbergen und haben die Ziegelsteine geputzt.
Die Männer waren bis auf ein paar Kriegsversehrte damals zudem noch in Gefangenschaft.
Es ist immer einfacher sich es in anderen Sozialsystemen bequem zu machen,vor allem wenn ein Land wie Deutschland gefunden wird,als daß man nach Hause fährt und dort anpackt wo es Not tut.
Mit dem neuen demokratischen Wissen,das sich in diesem Fall die Syrer aneignen konnten, dürfte doch einer eigenen demokratischen Republik zu Hause nichts mehr im Wege stehen, oder nicht ???
Jede Hand wird zu Hause gebraucht und jede Reise geht auch mal zuende.
So sollte es Danke für Speise und Unterkunft heißen und lebt wohl.
Mein Opa freute sich auf daheim.

