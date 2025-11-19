- „Der Bürgerkrieg kommt in den Westen“
Der Kriegsforscher David Betz glaubt, dass Westeuropa Bürgerkriege bevorstehen, in denen das Militär eher eine Nebenrolle spielen wird. Der schwindende Wohlstand und die zunehmenden Risse in westlichen Gesellschaften sind nur einige der Faktoren, die zu Unruhen und Konflikten führen.
David Betz ist Professor für Kriegsstudien am King’s College in London. Betz forscht unter anderem über Aufstände und ihre Bekämpfung. Seine Artikel über kommende Bürgerkriege in westlichen Ländern haben mediales Aufsehen erregt.
