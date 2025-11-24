Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen
Mette Frederiksen / Foto: Mark Peckmezian

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen Die Königskobra

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen führt die EU-Ratspräsidentschaft mit „eiserner Faust“. Ob Migration, Grenzschutz oder massive Aufrüstung – die Sozialdemokratin setzt auf Härte und klare Kante und prägt damit Europas Kurs in einer Zeit globaler Krisen.

VON JENS MATTERN am 8. Dezember 2025 4 min

Jens Mattern ist freier Auslandskorrespondent für Polen, das Baltikum und Skandinavien.

In der eigenen Küche, zumeist mit einer altbackenen Bluse bekleidet, wendet sich die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen gern an die Zuschauer ihrer Social-Media-Kanäle. Sie berichtet dort je nach Saison vom Weihnachtsplätzchenbacken oder von der Gartenarbeit und kommt dann vom Heimeligen ins Politische, wobei manchmal auch Entscheidungen verkündet werden, die erhebliche Auswirkungen auf die knapp sechs Millionen Einwohner des Königreichs haben. Mütterliches wie resolutes Auftreten sind charakteristisch für die 47-jährige Sozialdemokratin, die seit 2019 den Staat zwischen Nord- und Ostsee regiert. 

Stefan | Mo., 8. Dezember 2025 - 16:47

Sozialdemokratin wäre sie in Deutschland lediglich der Parteizugehörigkeit nach.
In Deutschland wäre sie eine, die am rechten Rand fischt und der die sogenannte Antifa das Haus beschmiert oder das Fahrzeug anzündet.
Mit einem Sozialdemokraten wie beispielsweise dem Lars Klingbeil, hat die gute Frau ebensowenig zu tun, wie eine Kuh mit eierlegen.
Da wäre eher ein Vergleich mit Thilo Sarrazin angebracht.
Würden sich unsere Sozialdemokraten nur ein bisschen in diese Richtung bewegen, würde diesem Land viel Kummer erspart bleiben.
Was jedoch hierzulande läuft, erinnert mich doch sehr stark ans finsterste Mittelalter, wo nachdem eine Burg erstürmt wurde, die Burg dann zum brandschatzten und plündern freigegeben wurde.
Heute ist es offensichtlich der Staat,der sich in Deutschland zur Beute gemacht wird.
Beste Beispiele:
8x Diätenerhöhung seit 2023 oder aktuell das 1. Klasse fliegen auch auf Kurzflügen.
Milliarden Schulden und mit dem Geld plempern als gäbe es kein morgen,statt Vorbild sein.

