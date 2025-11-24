- Die Königskobra
Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen führt die EU-Ratspräsidentschaft mit „eiserner Faust“. Ob Migration, Grenzschutz oder massive Aufrüstung – die Sozialdemokratin setzt auf Härte und klare Kante und prägt damit Europas Kurs in einer Zeit globaler Krisen.
In der eigenen Küche, zumeist mit einer altbackenen Bluse bekleidet, wendet sich die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen gern an die Zuschauer ihrer Social-Media-Kanäle. Sie berichtet dort je nach Saison vom Weihnachtsplätzchenbacken oder von der Gartenarbeit und kommt dann vom Heimeligen ins Politische, wobei manchmal auch Entscheidungen verkündet werden, die erhebliche Auswirkungen auf die knapp sechs Millionen Einwohner des Königreichs haben. Mütterliches wie resolutes Auftreten sind charakteristisch für die 47-jährige Sozialdemokratin, die seit 2019 den Staat zwischen Nord- und Ostsee regiert.
