Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen - Die Königskobra

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen führt die EU-Ratspräsidentschaft mit „eiserner Faust“. Ob Migration, Grenzschutz oder massive Aufrüstung – die Sozialdemokratin setzt auf Härte und klare Kante und prägt damit Europas Kurs in einer Zeit globaler Krisen.