- Schwierige Regierungsbildung nach fragwürdigem Wahlkampf
Verschärfte Asylregeln, Abschiebepläne und ein erstarkter rechter Rand: Nach der Wahl ringt Dänemark um eine Regierung – und die Migrationspolitik wird zum entscheidenden Machtfaktor für Mette Frederiksen.
Dänemark hat gewählt, und das Kalkül der Regierungschefin Mette Frederiksen ist nicht aufgegangen – sie hat mit ihrer Partei „Die Sozialdemokraten“ kein gutes Ergebnis eingefahren, mit knapp 22 Prozent gilt es als das schlechteste seit 100 Jahren. Doch weiterhin hat die Traditionspartei die meisten Stimmen der Dänen erhalten. Und darum strebt die gern resolut auftretende Politikerin eine dritte Amtszeit an: „Die Dänen haben die Richtung vorgegeben“, meinte die 48-Jährige selbstbewusst, nachdem sie den Rücktritt der Regierung am Mittwochmorgen bei König Frederik X. eingereicht hatte.
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