Dänemark - Schwierige Regierungsbildung nach fragwürdigem Wahlkampf

Verschärfte Asylregeln, Abschiebepläne und ein erstarkter rechter Rand: Nach der Wahl ringt Dänemark um eine Regierung – und die Migrationspolitik wird zum entscheidenden Machtfaktor für Mette Frederiksen.