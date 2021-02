Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Die Tschechische Republik ist von der Corona-Pandemie so schwer betroffen wie kaum ein anderes europäisches Land. Von den 10,7 Millionen Einwohnern haben sich bisher über eine Million Menschen mit Covid-19 angesteckt. Um die 17.000 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben. Wie dramatisch die Situation in dem Nachbarland ist, zeigen allein die am gestrigen Dienstag veröffentlichten Zahlen. Es wurden 7.663 Neuinfektionen vermeldet, 67 Verstorbene und 5.812 im Krankenhaus liegende Patienten. 81 Prozent der Intensivbetten in Tschechien waren gestern belegt.

Besonders schwer von der aktuellen Pandemie-Welle betroffen ist die an Bayern grenzende 30.000-Einwohnerstadt Eger, die zu dem Regierungsbezirk Karlsbad gehört. Allein im Januar musste das Krankenhaus von Eger 50 Intensivpatienten versorgen, wie ein Sprecher des Krankenhausträgers gegenüber der tschechischen Presse erklärte. In normalen Zeiten sind es 160 Patienten jährlich. Nicht weniger angespannt sieht die Situation auf den anderen Stationen aus.

Blockieren deutschen Patienten Intensivbetten?

Doch ausgerechnet in dem Krankenhaus von Eger sollen Patienten aus Deutschland dringend notwendige Betten für einheimische Covid-19-Erkrankte belegen. Das behauptete am Sonntag jedenfalls der tschechische Vize-Gesundheitsminister Vladimir Černy in einem Interview mit dem Fernsehsender ČT. Von einer „relativ großen Zahl deutscher Staatsbürger“ sprach der stellvertretende Minister. Diese „sollten nach Deutschland weggeschickt werden, was aber nicht geschieht“, so Černy weiter. Es ist nicht der erste Vorwurf solcher Art. Bereits am Donnerstag vergangener Woche, als Gesundheitsminister Jan Blatný das Krankenhaus besuchte, beklagte ein Mitglied seiner Delegation die dort angeblich hohe Zahl deutscher Patienten.

In dem Fernsehinterview kritisierte Černy aber nicht nur die „relativ große Zahl“ deutscher Patienten in dem Krankenhaus von Eger. Er äußerte sich auch zu den Hilfsangeboten aus Sachsen und Bayern, tschechische Covid-19-Patienten aufzunehmen. Laut dem Gesundheitspolitiker handele es sich dabei nur eine um eine „symbolische Geste“ für zehn Patienten, die auch noch an Bedingungen geknüpft sei. Laut Černy dürfen diese nicht an der britischen Covid-19-Mutation erkrankt sei, die sich in der Region immer mehr verbreitet.