Es war das Ende eines heißen und sorglosen Sommers. „We are best in Covid“, lobte am 31. August 2020 der tschechische Premierminister Andrej Babiš die pandemische Lage. Seine zweideutige Behauptung ist mittlerweile ein Klassiker. Anfang Januar hatte Tschechien die höchste 7-Tage-Inzidenz weltweit. Jetzt liegt das Land zwar nur noch auf Platz drei, hinter Andorra und Montenegro. Doch die Lage spitzt sich jetzt wieder zu.

Die Zahl der Patienten, die in Krankenhäusern mit schwerem Verlauf des Covid-19 behandelt werden, erreichte letzte Woche einen Höhepunkt. Ärzte aus vielen Regionen, einschließlich der Hauptstadt Prag, berichten über Knappheit der Intensivbetten. In einem Land mit zehn Millionen Einwohnern melden die Behörden seit fast einer Woche mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag. 19.000 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Mitte Februar schloss Deutschland seine Grenzen zu Tschechien fast luftdicht.