Im Zentrum steht das „Wuhan Institut für Virologie“, das 2015 die höchste biologische Schutzstufe (BSL-4) erhalten hatte – und das bei der Einhaltung der Sicherheitsstandards unter anderem mit US-amerikanischen Universitäten kooperierte. Zweimal besuchten medizinische Diplomaten der US-Botschaft in Peking das Labor, zuletzt im März 2018. In einem Bericht warnten sie davor, die Arbeit des Labors zu Coronaviren, die ihren Ursprung in Fledermäusen haben und auf Menschen übertragen werden können, berge das Risiko einer SARS-ähnlichen Pandemie. Am 19. Januar verfassten die Diplomaten einen Bericht, aus dem die Washington Post zitiert: „Im Austausch mit den Wissenschaftlern am Wuhan Institut für Virologie stellten sie fest, dass das neue Labor einen ernsthaften Mangel an ausreichend ausgebildeten Technikern und Forschern aufweist, die nötig sind, um in einem Hochsicherheits-Labor zu arbeiten.“