So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist "Europa im Visier der USA"

New York ist eine Geisterstadt. Die weltberühmten Bühnen des Broadways sind zum ersten Mal seit 9/11 dunkel, und in der Stadt herrscht auch ein ähnliches Gefühl wie damals. Die U-Bahnen fahren zwar noch, aber fast ohne Passagiere – die U-Bahn-Gesellschaft MTA schickt dafür Reinigungstrupps durch die Wagen. Der menschenleere Times Square wirkt wie eine Zone aus einem Desasterfilm.

Alle Museen, vom Metropolitan bis zum MoMA sind zu, auch Büchereien und Kinos. Heute früh hat Bürgermeister Bill de Blasio angekündigt, dass alle Restaurants und Bars schließen müssen; nur noch Takeout ist erlaubt. Die Kaffeekette Starbucks verkauft ihre Getränke jetzt schon nur noch „to go“.

Die Krise schafft neue Kriminelle

Die Geschäfte sind leergekauft. Mancherorts bekommen Kunden weder Brot, noch Milch, noch Kartoffeln; einige Aldi-Filialen rationieren die Mengen, die sie abgeben. De Blasio hat nun Geschäftsleuten Strafen angedroht, die überhöhte Preise für Gesichtsmasken oder Hand-Desinfizierer verlangen. Auch die Gerichte haben Probleme; zwei Community Courts – in Midtown Manhattan und in Red Hook, Brooklyn – wurden designiert, um erst einmal alle Verdächtige festzuhalten.

Das ist ohne Anhörung aber nur für maximal sechs Tage möglich. Und auch die St. Patricks-Day Parade an der Fifth Avenue fällt aus. Das Großereignis, zu dem sonst mehr als eine Million Feiernde die Straßen und Bars säumen, war für Dienstag geplant.

Live-Übertragung des Gottesdiensts

Die Synagogen und Kirchen, von St. John The Divine in Harlem bis zur St. Patricks Cathedral neben dem Trump Tower haben ihre Gottesdienste ins Internet verlegt. Bei St. Luke's, einer lutheranischen Kirche am Times Square, spricht Pfarrer Arden Strasser, flankiert von zwei Messdienern, zu leeren Bänken und in sein Handy, das die Predigt live überträgt; den traditionellen „Peace"-Gruß teilen die Gemeindemitglieder auf Facebook – immerhin, ein paar, die es nach Deutschland, New Mexico oder Tansania verschlagen hat, können nun auch teilnehmen.

St. Lukes will seine wöchentliche Suppenküche für die Armen aufrechterhalten, aber die bekommen nun Lebensmittelpakete zum Mitnehmen. Ähnlich sieht es in anderen Großstädten aus. In Los Angeles machen nach den Theatern und Kinos auch die Restaurants und Bars zu.

Das Department of Homeland Security ist überfordert

In Chicago gibt es lange Schlangen am Flughafen O'Hare. Die US-Regierung hat verfügt, dass Reisende aus Europa nicht in die USA dürfen; das gilt inzwischen auch für Großbritannien und Irland. Amerikaner, Inhaber eine Green Card, Militärangehörige, deren Familien, sowie Wissenschaftler, die am Coronavirus arbeiten, dürfen einreisen, ihnen stehen aber nur durch eine Handvoll für Tests ausgerüstete Flughäfen offen.

O'Hare ist einer davon. Aber das Department of Homeland Security bekommt den Andrang nicht in den Griff. In Chicago standen Rückkehrer dichtgedrängt mehr als sechs Stunden in Gängen und auf Treppen. J. B. Pritzker, der Gouverneur von Illinios, beschimpfte die Bundesregierung auf Twitter, während der amtierende Behördenchef – einen permanenten Chef hat Trump noch nicht ernannt – versprach, das Personal zu verstärken.

Das öffentliche Leben steht still

Allerdings wird erwartet, dass der Flugverkehr abebbt; alleine American Airlines hat 75 Prozent der internationalen Flüge gestrichen. Viele amerikanische Fluglinien bangen um ihr Überleben. Ganz Amerika ist vollständig vom Coronavirus erfasst. Überall machen Schulen, Universitäten, Museen, Büchereien und Rathäuser zu, die Regierung in Washington empfiehlt den Bundesstaaten, Versammlungen von mehr als fünfzig Menschen zu verbieten.

Viele Flüge und die Acela-Schnellzüge zwischen New York und Washington wurden gestrichen; Vorwahlen wurden verschoben, Sportveranstaltungen, darunter die gesamte Saison der National Baseball League wurden abgesagt; Konzerte finden nur noch vor leeren Sälen im Internet statt. Disneyland ist geschlossen, auch viele andere Freizeitparks.

Ein Lichtblick?

Damit soll die Ansteckungsgefahr unterbunden werden, nun aber fürchten viele Ökonomen, dass die Wirtschaft einbrechen könnte. Die Federal Reserve hat den Leitzins bereits auf nahe Null gesenkt, um den freien Fall der Börsen abzubremsen. Das letzte Mal geschah das beim Börsenkrach von 2008.

Immerhin ein Lichtblick: US-Präsident Donald Trump erklärte, er sei Virus-frei. Er rief Amerika auf, sich zu entspannen und keine Lebensmittel zu horten. Der Kampf gegen den Coronavirus ist allerdings alles anderes als entspannt und er hat die Nation auch nicht unbedingt zusammengebracht. Viele demokratisch regierte Bundesstaaten streiten sich mit der Trump-Regierung um Hilfe und Gelder für die Corona-Fürsorge.

Ein desolates Krankensystem in Zeiten der Krise

Ein Problem ist ein Mangel an Krankenhausbetten. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York hat Trump aufgefordert, das Army Corps of Engineers zu schicken. Das Militär soll leerstehende Gebäude zu Krankenhäusern umbauen. Im Staat gibt es 729 Ansteckungsfälle, mehr als irgendwo sonst. In den Krankenhäusern, die nicht genug Notbetten haben, werden Eingriffe ausgesetzt, die nicht unbedingt nötig sind.

Das desolate amerikanische Gesundheitssystem verschärft die Krise. Die US-Regierung hat zwar nach langen Hin und Her erlaubt, dass Tests auf Corona für Verdachtspatienten kostenlos sein sollen. Das gilt aber nicht für die eigentliche Behandlung. Da es in den USA üblich ist, dass Kranke zuzahlen, kann das teuer werden.

Trump kürzt Hilfsprogramme

Unter dem Druck von mehreren Gouverneuren, allen voran Gavin Newsom in Kalifornien, wird Trump nun wohl auch einen einfacheren Zugang für Corona-Kranke zu dem Bundesprogramm Medicaid erlauben. Das übernimmt Kosten für Medikamente für ärmere, vor allem schwarze Amerikaner. Aber trotz Krise streiten sich die Gouverneure und die Bundesregierung noch über die Details.

Zu allem Überfluss versucht Trump seit einiger Zeit, Kürzungen im "Food Stamps"- Programm durchzusetzen – Lebensmittelmarken, die in den USA die Sozialhilfe ersetzen. Die Demokraten halten dagegen; wenn wegen der Coronakrise Arbeiter unbezahlt nach Hause geschickt werden, sollten sie wenigstens nicht hungern. Denn Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekommt in den USA nicht jeder, schon gar nicht Billigkräfte in Restaurants oder Supermärkten.

Krankheitstage werden gewährt

Die meisten Büroangestellten haben zwar einen Anspruch, dieser ist aber auf 10 bis 15 Tage im Jahr beschränkt. Nun hat der Kongress ein Gesetz verabschiedet, wonach Arbeitgeber den an Coronavirus Erkrankten weitere 14 Tage Lohnfortzahlung gewähren müssen. Das gilt aber nur für Firmen mit bis zu 500 Mitarbeitern.

Immerhin wollen viele größere Firmen – darunter der Burgerbrater McDonalds und die TexMex-Kette Chipotle – freiwillig zusätzliche „Sick Days", Krankheitstage, gewähren. Gleichwohl sind dies Ausnahmeregelungen nur für 2020. Wenig überraschend, stritten sich auch die demokratischen Kandidaten Joe Biden und Bernie Sanders bei ihrer neuerlichen Debatte – die in einem fast menschenleeren Saal stattfand – um die Coronakrise und den Zustand des Gesundheitssystems.

Biden vs. Sanders

Biden will das Militär zur Bekämpfung einsetzen, wobei er keine sonderlich präzisem Ideen präsentierte, wie und warum das geschehen soll. Sanders bekräftigte seine Forderung, alle Amerikaner über Medicare zu versichern. Medicare ist ein Bundesprogramm, das deutlich bessere Konditionen hat wie Medicaid, aber das steht nur Rentnern und Behinderten offen.

Derweil ist das Land immer noch politisch zerstritten darüber, wie gefährlich Corona wirklich ist. Die Kirchen der konservativen christlichen Evangelikalen sind nicht geschlossen; dort glauben viele, der Virus sei ein von Liberalen in die Welt gesetztes Gerücht, um der Reputation von Trump zu schaden.

Das Coronavirus als Verschwörung der Liberalen

Bei der Liberty University, eine Institution der konservativen Christen, sitzen die Studenten noch im Klassenraum. Es gibt Pfarrer wie den Tele-Evangelisten Jonathan Shuttlesworth, der die katholischen Kirchen in Italien beschimpfte, weil sie Gottesdienste ausfallen ließen – das sei das Werk des Satans; und Händewaschen mit Seife sei sowieso nur für Weicheier.

Ähnlich bizarr äußern sich auch rechte Medienvertreter. Trish Regan vom Sender Fox News, die Hauptinformationsquelle für Republikaner, erklärte, Corona sei eine von den Demokraten gesteuerte Massenhysterie, um Amerikaner dazu zu bewegen, Aktien zu verkaufen und den Präsidenten zu dämonisieren. Nach einer Welle von Protesten wurde ihre Sendung allerdings ausgesetzt.

Hauptsache Clicks

Und andere Fox-Anchors, wie der prominentere Tucker Carlson, forderten den Präsidenten auf, den Virus endlich ernster zu nehmen. Breitbart.com, das Sprachrohr der AltRight, lässt sogar einen Experten aus der Obama-Ära zu Wort kommen, der vor einer Million Tote warnt. Hauptsache Clicks.

Trump ließ sich derweil etwas Besonderes einfallen: Er hat versucht, die deutsche Firma CureVac in die USA zu locken, die an einem Gegenmittel für Corona arbeitet. Das Mittel will Trump exklusiv für Amerikanern horten – eine Idee, die dem Präsidenten viel Kopfschütteln einbrachte —–schon die Schließung der Grenzen war mit keinem anderen Land abgesprochen.

Letztlich hat Corona das Potential, die ideologischen Gräben in den USA zu vertiefen, aber auch, das Bewusstsein über die Mängel im Gesundheitssystem zu schärfen. Sanders Forderung nach Medicare für alle wird immer beliebter.