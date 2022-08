Mitte Juli hatte das „Office for National Statistics“ eine Schreckenszahl zu vermelden: Über 200.000 Briten sind seit Beginn der Pandemie im März 2020 bereits an Covid gestorben. Die Webseite „Our World in Data“, die von der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten betrieben wird, vermeldet zwar, dass das Vereinigte Königreich Mitte August noch knapp unter 200.000 Opfern von Covid liegt. Jedenfalls aber liegt Britannien, wenn es um Covidtote geht, über Deutschland. In der letzten Juliwoche sollen in Großbritannien 921 Menschen an dem Virus gestorben sein.

Gluthitze statt hitzige Coviddebatte Dennoch spielt Covid derzeit im politischen Diskurs in Großbritannien überhaupt keine Rolle. Die Schlagzeilen bestimmt in diesem Sommerloch nicht mehr die Pandemie, sondern die Gluthitze, die über die britische Insel hereingebrochen ist. Am Wochenende kletterten die Temperaturen in London noch einmal auf 36 Grad, wo man sonst um diese Zeit des Jahres schon die Sandalen ein und die Regenschirme auspackt. In weiten Teilen des Vereinigten Königreich wurde eine Dürre ausgerufen – ihre hübschen Vorgärten dürfen die Engländer jetzt nicht mehr mit dem Schlauch gießen.