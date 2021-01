Corona-Impfskandal in Polen - Sonderrechte für Promis

Während der Impfstart in Deutschland schleppend verläuft, wird er in Polen überschattet von einem Skandal an der Warschauer Universitätsklinik. Diese hat Prominente bei der Impfung bevorzugt. Es ist ein Skandal, der die Arroganz vieler Prominenter aus Politik und Kultur offenbart.