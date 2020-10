Einladung in den gebeutelten Norden

Es riecht nach Rebellion in England. Seit Mittwoch sind die Verhandlungen zwischen Andy Burnham und Boris Johnson über zustätzliche Coronahilfen für die besonders vom Virus betroffene Stadt zusammengebrochen. Während andere Gemeinden sich mit der Zentralregierung einigen konnten, fordert Burnham mehr. Genau genommen 65 statt der gebotenen 60 Millionen Pfund. Der Premierminister aber blieb bisher hart. „Wir sind nicht im Krieg gegen lokale Politiker“, sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Downing Street. Burnham forderte ihn daraufhin auf, im Norden vorbeizukommen, um die Lage vor Ort zu studieren.