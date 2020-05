So erreichen Sie Guido Steinberg:

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin u.a. zum politischen Islam und zum Terrorismus.

Die Krise wird die Welt und unser aller Leben dauerhaft verändern, heißt es. Aber wie konkret? Elf Felder haben wir genauer unter die Lupe genommen oder Experten dazu befragt – von Kultur über Tourismus bis zur Geopolitik.

Pandemien gehören seit jeher zu den folgenreichsten Ereignissen der Geschichte, doch beschleunigen sie in vielen Fällen historische Trends mehr, als dass sie dem Lauf der Dinge eine ganz neue Richtung geben. Dies dürfte auch für die weltpolitischen Konsequenzen der Corona-Krise gelten. Der neben dem Aufstieg Chinas zur Weltmacht vielleicht wichtigste dieser Trends ist der Rückzug der USA aus dem Nahen Osten und ihre verstärkte Hinwendung zum Pazifik.

In der US-Politik hat sich, spätestens seit dem Ende der Ära Bush 2009, die Ansicht durchgesetzt, dass die Kriege im Irak und in Afghanistan die USA davon abgehalten haben, dem großen strategischen Konkurrenten China die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Die Präsidenten Obama und Trump haben im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts jeder auf seine Weise versucht, die Präsenz der USA im Nahen Osten zu reduzieren und sich China entgegenzustellen.

Der Wunsch der Großmächte nach einer Machtbalance

Die seltene Übereinstimmung beider Administrationen in dieser Frage und ihre rasche Reaktion auf den wirtschaftlichen, politischen und militärischen Aufstieg Chinas zur zweiten Supermacht zeigten, wie sehr die uralten Mechanismen der Geopolitik – vor allem der Wunsch der Großmächte, eine Machtbalance herzustellen – die Welt bis heute prägen.

Wenn es ein Ereignis gibt, das die Neuorientierung der US-Außenpolitik so deutlich zeigte wie kein anderes, so war es die Reaktion Washingtons auf die iranischen Angriffe auf die saudische Ölindustrie im September 2019. Jede amerikanische Regierung der vergangenen 70 Jahre hätte auf eine solche Attacke auf die Herzkammer der Welterdölversorgung mit einem Militärschlag reagiert. Nur Präsident Trump verzichtete auf eine Antwort, denn der Schwerpunkt seiner Außenpolitik liegt in China.

Der Nahe Osten rückt an den Rand

Die Pandemie sorgt nun dafür, dass sich diese Neuausrichtung beschleunigt. Schon heute gibt das US-Militär Positionen in der Sahara und der Sahelzone auf, Syrien und der Irak könnten rasch folgen. Ganz unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahlen im November gewinnt, wird sich die Umorientierung auf Asien fortsetzen. Die Auseinandersetzung zwischen den USA und China wird das große geopolitische Thema der nächsten Jahrzehnte, vielleicht sogar des 21. Jahrhunderts.

Der Nahe Osten wird deswegen mehr und mehr zu einem Randgebiet der Weltpolitik werden, während sich die ohnehin dramatischen Probleme der von inkompetenten, korrupten und gewalttätigen Regierungen, Bürgerkriegen und Staatszerfall heimgesuchten Region durch die Auswirkungen der Pandemie teils dramatisch verschärfen. Schon das letzte Jahrzehnt hat gezeigt, dass die Krise des Nahen Ostens Folgen vor allem für Europa zeitigt, das mit steigenden Flüchtlingszahlen, islamistischen Terroristen und der drohenden Proliferation von Atomwaffen zu kämpfen hat. Diese Probleme werden sich just in den Jahren verschärfen, in denen Europa mit den gravierenden inneren Folgen der Pandemie zu kämpfen haben wird.

