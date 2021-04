So fühlt es sich also an, auserwählt zu sein. Es sticht leicht, und schon gehört man dazu. Wer über 55 ist, darf sich seit Montag gegen Covid impfen lassen. Der Schreibende rollte den Hemdsärmel gleich bei seiner Apothekerin um die Ecke hoch. Hausärzte, Veterinäre und ausgebildete Feuerwehrleute verpassen ihrerseits einen Piks – meist das Vakzin von AstraZeneca, das nur einen gewöhnlichen Kühlschrank erfordert. Nun will die Regierung sogar Krankenschwestern, Hebammen und Medizinstudenten einsetzen. Im ganzen Land gehen „Vaccinodroms“ auf, riesige Impfzentren wie etwa im Stade de France, dem nationalen Fußballtempel im Norden von Paris.