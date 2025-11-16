Cicero-Serie: Zehn Jahre Terrornacht von Paris - Teil 5: Der schwierige Weg der Terrorbekämpfung

Vor zehn Jahren ereignete sich der schwerste Anschlag in der französischen Geschichte: im Bataclan, vor dem Stade de France und auf den Straßen von Paris veranstalteten Terroristen ein Massaker. In einer fünfteiligen Serie beleuchtet Cicero das nationale Trauma, das Frankreich seither prägt.