- Teil 5: Der schwierige Weg der Terrorbekämpfung
Vor zehn Jahren ereignete sich der schwerste Anschlag in der französischen Geschichte: im Bataclan, vor dem Stade de France und auf den Straßen von Paris veranstalteten Terroristen ein Massaker. In einer fünfteiligen Serie beleuchtet Cicero das nationale Trauma, das Frankreich seither prägt.
Die Attentäter des 13. November 2015, so schreibt der Soziologe und Islamwissenschaftler Gilles Kepel in seinem Werk „Der Bruch. Frankreichs gespaltene Gesellschaft“, stammten im Gegensatz zur Terrorzelle um Osama Bin Laden nicht aus einem professionell organisierten Umfeld, sondern eher aus dem kleinkriminellen Milieu. Berichten zufolge verbrachten sie ihre Tage eher kiffend als mit dem Studium religiöser Texte, viele hatten die Schule oder Ausbildung abgebrochen.
-
