Ein Hauch von Habeck liegt über New York. Das Parlament des Bundesstaats hat jüngst beschlossen, in allen ab 2026 errichteten Neubauten (bis zu sieben Stockwerke, ab 2029 in höheren Gebäuden) Gasheizungen zu verbieten und das Heizen sowie das Kochen mit Strom verbindlich vorzuschreiben. Es wird eine Reihe von Ausnahmen geben wie für Krankenhäuser und Res­taurants; ob das Ganze Realität wird, werden die Gerichte entscheiden, denn Widerspruch wird laut – seitens, wie es in Zeitungen wie Washington Post und New York Times stereotypisch bei Widerstand gegen Klimamaßnahmen heißt, „der Interessen der fossil fuel industry“. New York wird mit dem Gesetz der erste der 50 Bundesstaaten der USA, der ein solches Programm initiiert, welches „ein großer Sieg für Klimaaktivisten ist“ (Washing­ton Post).

Natürlich New York – diese Erklärung für den klimaaktivistischen Pioniergeist drängt sich auf, da im Parlament in Albany eine solide demokratische Mehrheit den Ton angibt. Doch so tief gespalten die amerikanische Gesellschaft grundsätzlich ist, so weitgehend unversöhnlich Rot (Republikaner) und Blau (Demokraten) sich sonst bei vielen Fragen gegenüberstehen – beim Thema Klimaschutz und der Einschätzung der potenziellen Folgen des Klimawandels sind die Differenzen milder.