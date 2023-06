Jahrzehntelang förderte Warschau deshalb die Stromgewinnung durch Stein- und Braunkohle, denn von beidem gibt es reichlich im Land. Die Vorstöße aus Berlin, sich an den deutsch-russischen Erdgasprojekten zu beteiligen, lehnten die Polen ab. Ihre Warnungen, dass Putin über den Rohstoffexport die EU spalten wolle und eines Tages erpressen könnte, nahm man in Berlin nicht ernst, zumal Warschau selbst Geschäfte mit dem Kreml machte: Drei Viertel der in polnischen Kraftwerken verfeuerten Kohle kamen aus Russland, denn der Bergbau in Oberschlesien war zu teuer geworden.