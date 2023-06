„Bei Gesprächen zur Dekarbonisierung steht Japans G7-Führungsrolle auf dem Prüfstand“, titelte die Nachrichtenagentur Kyodo im April. Denn das ostasiatische Land, das über das Jahr 2023 verteilt diverse Regierungsoberhäupter und Minister der führenden Volkswirtschaften empfängt, wolle sich im Rahmen der G7-Präsidentschaft als eine der führenden Nationen präsentieren. Doch gerade bei Klimathemen fällt dies nicht unbedingt leicht: Angesichts der Rohstoffknappheit im Land will Japan, anders als die anderen Staaten, bis weit ins nächste Jahrzehnt hinein auf Kohleenergie setzen.

Bei internationalen Klimaverhandlungen fällt Japan auch immer wieder als Bremser auf, wenn es um ambitioniertere Ziele zu Emissionsreduktionen geht. Aufs Gaspedal drückt die Regierung in Tokio hingegen seit einigen Monaten beim verstärkten Wiedereinstieg in die Atomkraft, die nach dem Atom-GAU von Fukushima 2011 zunächst ausgesetzt worden war. Seit der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 zu enorm gestiegenen Strompreisen führte, hat in der japanischen Öffentlichkeit auch der Widerstand gegen die Kernenergie nachgelassen.

„Moderater Klimaschutz“

Allerdings geht es hierbei eher um Versorgungssicherheit als um die Frage, ob Atomkraft nun eine saubere Energiequelle ist oder nicht. Ohnehin nimmt der Klimaschutz weniger Raum in politischen Debatten ein als zuletzt etwa in Deutschland: Es gilt als wichtiges Thema, aber auch als eines von vielen. Laut einer im April in 29 Ländern durchgeführten Umfrage des Instituts Ipsos sind 18 Prozent der Menschen in Japan davon überzeugt, dass der Klimawandel zu den größten Herausforderungen gehört – etwas mehr als der internationale Durchschnitt (Deutschland: 28 Prozent).

Mehr aus der Reihe:

Dass der Klimawandel die Debatten kaum dominiert, liegt dabei auch daran, dass es in Japan auf nationalem Niveau kaum noch einen ernst zu nehmenden Parteienwettbewerb gibt, durch den das Thema immer wieder auf die Agenda gebracht würde. Die Atomkatastrophe von Fukushima erschütterte nämlich nicht nur das Land, sondern auch konkret die Parteienlandschaft. Die damals regierende linksliberale Demokratische Partei zersplitterte sich und ist heute ein Schatten ihrer selbst. Eine grüne Partei, die sich damals gründete, schaffte es nie zu einer großen Bewegung.

Stattdessen regiert seit 2012 wieder die konservative Liberaldemokratische Partei (LDP), die zuvor schon über Jahrzehnte die Geschicke des Landes gelenkt hatte. Und da die LDP immer wieder für sich beansprucht, alle relevanten politischen Kräfte in Japan abzubilden, dominiert sie auch einen meist auf Klimaziele für die Zukunft gerichteten Diskurs. Zur Regierung in Tokio könnte jener Slogan gut passen, mit dem Olaf Scholz in Deutschland einst Wahlkampf machte: „moderater Klimaschutz“.