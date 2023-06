Deutschland und Frankreich mögen in vielem an einem Strang ziehen – aber sicherlich nicht in der Atomfrage. Präsident Emmanuel Macron will bis 2037 den Bau von sechs Meilern der neuen Generation EPR lancieren; dazu reserviert er sich eine Option auf acht weitere Reaktoren. Atomausstieg – non merci!

Die Entschlossenheit des französischen Präsidenten bricht rhetorisch mit der Energiepolitik seines Vorgängers François Hollande: Der sozialistische Ex-Präsident hatte unter dem Druck seiner grünen Koalitionspartner verlautbart, Frankreich solle den Atomanteil an der nationalen Stromproduktion von 70 auf 50 Prozent senken. Auch Macron sagt, die Stromproduktion solle in Frankreich langfristig je zur Hälfte aus Erneuerbaren und aus der Atomkraft stammen. Die Verts (Grünen) glauben ihm aber nicht: Sie sind sicher, dass der Staatschef den nuklearen Anteil an der Stromproduktion in Wirklichkeit bei 70 Prozent belassen wolle. Dass er die AKW-Laufzeiten sogar auf über 60 Jahre verlängern will, ist für Umweltschützer ein Zeichen, wie abhängig er von der Nuklearindustrie sei.