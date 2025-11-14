Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos aus dem Jahr 2025 zufolge haben die Pariser November-Attentate eindrückliche Spuren bei den Franzosen hinterlassen: Insgesamt 75 Prozent gaben an, durch die Ereignisse „sehr stark“ bzw. „stark“ geprägt worden zu sein. Auch die Anzahl derer, die die Gefahr neuer Anschläge als besorgniserregend empfinden, bleibt hoch. Die Terroranschläge der vergangenen Jahre markieren in Frankreich dabei mehr als nur ein gesellschaftliches Trauma – sie haben auch die politische Landschaft des Landes nachhaltig umgeformt. Wie auch anderswo in Europa zu beobachten, hat die Polarisierung zugenommen, während traditionelle Parteien zunehmend unter Druck geraten.