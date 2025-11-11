In der Maison de la Chimie, nahe des Musée d’Orsay, finden sich an einem Dienstag Anfang November Mitglieder und Freunde des Opferverbands „13onze15“ (dt.: „13elf15“) ein. Journalisten erhalten Namensschildchen mit einem orangefarbenen Rand, bei allen anderen ist es blau. Die meisten hier haben am 13. November 2015 einen oder mehrere geliebte Menschen verloren; es sind vor allem Eltern, denen die Kinder genommen wurden. Der Altersdurchschnitt ist etwas erhöht, doch auch noch junge Männer und Frauen, die vor zehn Jahren mit ihren Freunden in den Bars oder im Konzert waren, sind heute anwesend. In mehreren Panels werden verschiedene Expertinnen und Experten zu Themen wie den psychischen Folgen der Anschläge für die Überlebenden, zur Geschichte der islamistischen Radikalisierung in Frankreichs Vorstädten und zur kulturellen Verarbeitung der Geschehnisse in Literatur und Film referieren. Die Stimmung ist würdevoll und aufmerksam – den Leuten hier geht es darum, zu verstehen, sich auszutauschen und allem voran die Erinnerung an ihre Liebsten aufrechtzuerhalten.



Olivier Laplaud (Vizepräsident des Vereins Life of Paris) und Philippe Dupperon (Präsident von 13onze15) / picture alliance / Thierry Roge/BELGA/dpa | Thierry Roge Neben der Wissensvermittlung haben die Opferverbände, von denen die beiden größten und bekanntesten „13onze15 - Fraternité et Verité“ sowie „Life for Paris“ heißen, es sich zur Aufgabe gemacht, die Überlebenden und Hinterbliebenen des Anschlags bestmöglich zu unterstützen. Beide Vereine haben sich im Frühjahr 2016 konstituiert und arbeiten häufig zusammen. Ihr Ziel ist es, die Mitglieder auf dem Weg der physischen und psychischen Rehabilitation zu unterstützen – denn dieser Weg ist mitunter so schwer, dass man ihn sich kaum vorzustellen vermag.