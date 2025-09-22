Auch wenn das Wort „polarisierend“ mit Blick auf außergewöhnliche Personen inzwischen inflationär gebraucht wird: Auf Javier Milei trifft es eindeutig zu. Für die einen ist Argentiniens Staatspräsident ein radikaler Vulgär-Kapitalist, der staatliche Strukturen zurückschneiden will, wo immer es nur geht. Die anderen sehen in ihm die letzte Rettung der Marktwirtschaft und eine Lichtgestalt des Liberalismus. Zwischentöne existieren fast nicht, wozu der Wirtschaftswissenschaftler und politische Quereinsteiger mit seinen martialischen Kettensägen-Auftritten lustvoll selbst beigetragen hat.

Die große Frage allerdings lautet: Zeigen Mileis Rezepte Wirkung? In seinem einst reichen Heimatland, das im Würgegriff einer jahrzehntelangen Herrschaft verfilzter Parteien- und Gewerkschaftsstrukturen konsequent herabgewirtschaftet wurde, scheint die Rosskur aufzugehen: Die OECD erwartet für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 5,7 Prozent, und die einst exorbitanten Inflationsraten sind enorm gesunken.

Kein Wunder also, dass der Rest der Welt mit großer Spannung auf Argentinien schaut: Könnte die ökonomische Schocktherapie auch anderswo funktionieren? Dass insbesondere wir Deutschen ein Interesse daran haben sollten, „ein bisschen mehr Milei zu wagen“, wie es der frühere FDP-Chef Christian Lindner zum Entsetzen des medialen und politischen Mainstreams formulierte, ist vor dem Hintergrund der hierzulande überbordenden Bürokratie und einer anhaltenden Wirtschaftsflaute also mehr als naheliegend. Selbst Friedrich Merz, der angesichts des südamerikanischen Disruptors im zurückliegenden Wahlkampf noch Zeter und Mordio schrie, dürfte das inzwischen eingesehen haben.

Aber um die „Methode Milei“ zu verstehen, muss man wissen, was den Mann tatsächlich antreibt, was seinen politischen Aufstieg ermöglicht hat – und wie es ihm gelungen ist, eine Mehrheit der Bevölkerung von seinen Ideen zu überzeugen. Über Nacht und ohne Vorarbeit kam der Erfolg nämlich nicht. Mein Kollege Carsten Korfmacher beobachtet Javier Milei schon lange; er war selbst in Argentinien und hat für die Titelgeschichte dieser Ausgabe (hier abrufbar) mit langjährigen Weggefährten des Kettensägen-Rabauken gesprochen. Ein deutscher Milei ist zwar nicht in Sicht, nicht einmal bei der hoffnungslosen FDP. Aber wenn die Bundesrepublik noch weiter in Richtung Etatismus, Meldestellen-Wahn und Bürgerbevormundung abdriftet, kann sich das noch ändern.

