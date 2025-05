Es geschieht nicht oft, dass man ein Ereignis live im Fernsehen verfolgen kann und einem sofort klar wird: Hier passiert gerade Weltgeschichte. Der Einsturz der New Yorker Twin Towers nach den Terrorattacken vom 11. September 2001 war so ein Moment, ebenso der Fall der Berliner Mauer zwölf Jahre zuvor. Die Séance mit Wolodymyr Selenkyj, Donald Trump und J.D. Vance am 28. Februar im Oval Office markiert zweifelsfrei den jüngsten historischen Wendepunkt, dessen Tragweite derzeit noch gar nicht abgeschätzt werden kann. Sicher ist nur: Während der Konfrontation zwischen dem ukrainischen und dem amerikanischen Präsidenten sowie dessen Stellvertreter wurden die letzten Reste eines Projekts geschleift, welches viele Jahrzehnte lang als „Der Westen“ so unverbrüchlich schien, dass es kaum je hinterfragt wurde.

Deutschland muss sich der Wirklichkeit stellen

Natürlich deutet sich schon seit längerem an, dass die vermeintliche Wertegemeinschaft westlicher Demokratien unter Einschluss der Nato-Partner keine Ewigkeits​garantie besitzt. Aber dass es nach dem Regierungswechsel in Washington dann doch so schnell und brutal ablaufen würde, hat selbst abgebrühten Realisten den Atem stocken lassen – und in der deutschen Parteienlandschaft als Vorwand dafür gedient, sich noch schnell von der Schuldenbremse zu verabschieden. Doch letzteres ist allenfalls eine Fußnote wert, auch wenn mitunter so getan wird, als wäre die „Schwarze Null“ ein bundesrepublikanisches Erfolgsversprechen.

In Wahrheit geht es natürlich um viel mehr. Der westliche „Werte-Goldstandard“, an dem der „Rest“ gemessen werden sollte, hat nämlich seine Bedeutung eingebüßt. So formuliert es Marc Saxer in der Titelgeschichte dieser Ausgabe. Und Saxer ist kein Beobachter aus dem Elfenbeinturm, sondern als Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Asien Bewohner des „Globalen Südens“ – und bekommt somit ganz direkt und ungefiltert mit, wie unsere neuen Konkurrenten ticken. Seine Beobachtung aus der Ferne: „In Deutschland ist dieser Epochenbruch noch nicht verstanden.“ Als wäre nichts geschehen, würden die geopolitischen Kämpfe um die neue globale Machtverteilung weiterhin als Systemrivalität zwischen Demokratien und Autokratien gedeutet. Aber wer die Zukunft mitgestalten will, sollte sich der neuen Wirklichkeit stellen – so unangenehm sie auch sein mag.

