Ich weiß nicht genau, an wie vielen politischen Hintergrundgesprächen ich in den vergangenen Monaten teilgenommen habe, aber es waren etliche. Und fast immer ging es auch um den Ukrainekrieg und um die Zukunft des transatlantischen Bündnisses. Bevor Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, stellte ich bei solchen Terminen regelmäßig die Frage, ob man denn diesmal besser auf ein solches Szenario eingestellt sei – immerhin war schon seine erste Amtszeit, gelinde gesagt, disruptiv. Die stete Antwort, und zwar quer durch alle Parteien: Ja, wir sind vorbereitet; ja, wir sind gewappnet! Tatsächlich hatte ich schon damals den Eindruck, dass deutsche Parlamentarier und Minister einfach nur darauf hofften, es werde schon nicht so schlimm kommen. Wishful thinking.

Jetzt ist es aber genau so gekommen, und zwar sogar noch schlimmer, als befürchtet: Donald Trump schickt sich nicht nur an, Europa als geopolitischen Player komplett links liegen zu lassen (wofür er möglicherweise sogar gute Gründe hat). Sondern auch, mit Wladimir Putin gemeinsame Sache zu machen. Und die deutschen Bundesregierungen, also die alte genauso wie das mutmaßliche Personal einer neuen, wirken völlig überrumpelt. Quasi über Nacht sollen Hunderte Milliarden Euro für Verteidigung herbeigezaubert werden, das Wort „Schuldenbremse“ klingt nach einem Raunen aus fernster Vergangenheit. Dass Deutschland „kriegstüchtig“ werden muss, ist zwar weitgehend unstrittig, aber eine über den Augenblick hinausgehende Strategie im Sinne deutscher Interessen und Sicherheit nicht zu erkennen. Dabei weiß jeder: Gepumptes Geld allein kann uns unmöglich retten.

Was also tun? Der Amerikakenner Stephan Bierling hat in Cicero schon oft seine Expertise unter Beweis gestellt. In unserer aktuellen Titelgeschichte dekliniert er diesmal die transatlantische Krise konsequent bis zum Ende durch: Für Europa, so Bierling, gibt es jetzt nur schlechte und weniger schlechte Lösungen. Und wer verstehen will, wie es zu der Entfremdung zwischen Trumps Amerika und einem Europa kommen konnte, das militärische Stärke durch moralische Überlegenheit glaubte ersetzen zu können, der lese das Interview, das mein Kollege Clemens Traub mit dem irischen Ökonomen Philip Pilkington geführt hat. Seine These: „Wir befinden uns gerade in den letzten Zügen der liberalen Epoche.“ In jeden Fall kommen da gewaltige Veränderungen auf uns zu. Und es wäre gut, wenn die deutsche Politik diesmal besser vorbereitet ist.

