Spätestens seit dem brutalen Überfall – einem regelrechten Blutrausch – auf israelische Zivilisten am 7. Oktober 2023 ist klar, dass die Hamas zu den gefährlichsten Terrororganisationen der Welt zählt. Doch in die weltweite Bestürzung über die Attacken mischte sich auch offene Unterstützung für die Täter: Auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln etwa wurde der größte Massenmord an Juden seit dem Holocaust mit Süßigkeiten gefeiert. Später hinterließen „Demonstranten“ bei propalästinensischen Uni-Besetzungen immer wieder sogenannte Hamas-Dreiecke an den Wänden. All das sind unmissverständliche Hinweise darauf, dass dieser Ableger der islamistischen Muslimbruderschaft auch in Deutschland über ein verlässliches Sympathisanten-Milieu verfügt.

Doch es ist weit mehr als das. Wie mein Kollege Clemens Traub für die Titelgeschichte dieser Ausgabe recherchiert hat, nutzt die Hamas die Bundesrepublik nicht nur als Rückzugsort und – über ein opakes Geflecht von vermeintlichen Wohlfahrtsorganisationen – als Finanzierungsquelle. Sondern plante ganz offenbar auch Anschläge etwa auf die israelische Botschaft oder die amerikanische Airbase in Ramstein. Schätzungen zufolge verfügt die Terrortruppe über etwa 450 Mitglieder auf deutschem Boden sowie über ein mehrere tausend Personen großes Unterstützerumfeld mit propagandistischem Auftrag. Derzeit läuft in Berlin ein Prozess gegen Hamas-Operateure, die wohl gezielt nach Europa geschleust wurden, um Terror zu verbreiten.

Dass dies noch verhindert werden konnte, haben wir übrigens den Hinweisen eines „ausländischen Geheimdienstes“ zu verdanken, wie es in offiziellen Verlautbarungen dann immer so schön heißt. Gemeint ist in diesem Fall, wie so oft in heiklen Angelegenheiten, natürlich der Mossad. Tatsächlich gehören die israelischen Auslandsagenten zu den effizientesten und professionellsten ihrer Art weltweit – wie man nicht erst seit dem jüngsten Schlag gegen das iranische Atomprogramm weiß. Über das Erfolgsgeheimnis des Mossad hat unsere Mitarbeiterin Mareike Enghusen mit etlichen Insidern gesprochen und ihre Erkenntnisse für einen überaus instruktiven Beitrag zusammengetragen. „Spione gegen das Armageddon“ heißt das Stück. Es macht vor allem deutlich, dass Deutschland in der „Zeitenwende“ auch auf diesem Feld enormen Nachholbedarf hat.

