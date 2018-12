Der auf „Cicero.de“ veröffentlichte Artikel vom 29. November 2018 mit dem Titel „Die Akte Abou-Chaker“, enthält folgende Tatsachenbehauptung über mich: „Ein Politiker von den Grünen, selbst Angehöriger des Omeirat-Clans, ging mit diesem Brief stracks zu den Gangstern“. Der hierdurch erweckte Eindruck, ich hätte Informationen aus dem Brief an die „Gangster“ weitergeleitet, ist unzutreffend. Richtig ist, dass ich nie Informationen aus dem Brief an Gangster weitergegeben habe.

Essen, den 5. Dezember 2018,

Ahmad Omeirat