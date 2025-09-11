Charlie Kirk
Menschen halten sich an einer behelfsmäßigen Gedenkstätte am nationalen Hauptsitz von Turning Point USA nach dem Tod von Charlie Kirk, dem Mitbegründer und CEO der Organisation, auf / picture alliance/dpa/AP | Ross D. Franklin

Angriff auf Uni-Campus Konservativer Politaktivist Charlie Kirk stirbt nach „politischem Attentat“

Nach einem mutmaßlichen Attentat auf Charlie Kirk ist der US-Podcaster und Politaktivist seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 31-jährige Gründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder.

VON CICERO-REDAKTION am 11. September 2025 4 min

Cicero Cover 09-25

Autoreninfo

Hier finden Sie Nachrichten und Berichte der Print- und Onlineredaktion zu außergewöhnlichen Ereignissen.

So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Zur Artikelübersicht

Der einflussreiche Trump-Unterstützer und Podcaster Charlie Kirk spricht auf einem Uni-Campus, als er angeschossen wird. Er ist Gastredner an der Utah Valley University und sitzt am Mittwochmittag (Ortszeit) unter einem schattenspendenden Zelt. Auf Videos in sozialen Medien ist ein Schuss zu hören, Zuschauer werfen sich auf den Boden, schreien, rennen weg. Wenig später verkündet US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social Kirks Tod.

Der 31-Jährige ist nicht irgendein Trump-Anhänger. Ihm folgen Millionen auf Social Media, wo Kirk unter anderem Videos teilte, wie er auf Veranstaltungen wie jener in Utah mit vor allem Menschen, die anderer Meinung sind als er, über Politik diskutiert. Damit gehörte Kirk zu den bekannten rechtskonservativen Stimmen in den USA. Außerdem unterstützte er Donald Trump im Wahlkampf. 

Kirk gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studenten richtet. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten – unter dem Motto „American Comeback“. Auf dem Campus in Utah verteilte Kirk Mützen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung „Make America Great Again“. 

Viele Fragen offen

Einiges ist Stunden nach dem Vorfall auf dem Uni-Gelände im westlichen US-Bundesstaat Utah allerdings noch unklar. Am Mittag (Ortszeit) sei ein Schuss abgefeuert worden, schreibt die Hochschule auf X. Das Gelände wird gesperrt. Eine Person wird zunächst festgenommen, doch nach einer Befragung wieder freigelassen, wie FBI-Chef Kash Patel auf X mitteilt. 

Die Ermittlungen dauern an, heißt es auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertretern des Bundesstaates Utah. Man werde den Schützen finden. Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf Kirk als „politisches Attentat“. 

Trump: „Charlie, wir lieben Dich!“

Kirk zählt zu einem wichtigen Kreis an einflussreichen rechtskonservativen Aktivisten in den USA. Wie sehr das konservative Lager hinter ihm steht, zeigen unter anderem viele Trauer- und Beileidsbekundungen von Ministern der Trump-Regierung, aber auch von anderen prominenten konservativen Stimmen wie Matt Walsh oder Ben Shapiro. 

Der Präsident selbst schreibt, Kirk sei großartig und legendär gewesen. „Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie.“ Er sei von „ALLEN“ geliebt und bewundert worden, auch von ihm selbst, ergänzt Trump. „Charlie, wir lieben Dich!“

Doch nicht nur Republikaner melden sich zu Wort. Auf dem X-Account von Trumps Vorgänger, Demokrat Joe Biden, ist kurz nach der Todesnachricht zu lesen: „Es gibt keinen Platz in unserem Land für diese Form von Gewalt. Es muss jetzt enden.“ Er und seine Frau Jill beten für die Familie Kirks. Der Podcaster war Vater von zwei Kindern und verheiratet. Auch Kamala Harris äußerte sich zu der Tat auf X, schrieb unter anderem: „Ich verurteile diese Tat, und wir alle müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies nicht zu weiterer Gewalt führt.“

Auch im Ausland wird Kirk nach seinem Tod gewürdigt: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete ihn auf X als „Freund Israels“ und „unglaublichen Menschen“, den man verloren habe. Trump ordnet an, dass die US-Flagge am Weißen Haus und anderen Gebäuden, darunter den Botschaften weltweit, als Trauerbekundung auf halbmast gesetzt wird. 

dpa/bek

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Do., 11. September 2025 - 09:25

Für einen erschossenen Trump-Influencer lässt der US-Präsident Halbmastbeflaggung anordnen. Die USA stehen vor dem Zusammenbruch der freiheitlichen Ordnung.

Brigitte Miller | Do., 11. September 2025 - 09:45

feiern diesen Mord.
Diskussion und andere Meinung unerwünscht.

Ernst-Günther Konrad | Do., 11. September 2025 - 10:47

Ich habe die Befürchtung, das könnte der Anfang sein von einer Gewaltwelle gegen "Linke", die wiederum dann wieder "zurückschlagen" werden. Meiner Meinung nach ist die USA an der Schwelle angelangt, deren Übertreten hin zu einem Bürgerkrieg nicht mehr weit zu sein scheint. Auch wenn Demokraten dieses Attentat genauso verurteilen. Wir wissen noch nicht, ob es wirklich politisch motiviert war und wer und was dahinter steckt. Natürlich sieht es erstmal danach aus, dass der "Trump Freund" wegen dessen Affinität zu dessen Politik Opfer wurde. Und dennoch bin ich vorsichtig, gleich die scheinbar "einfachste" Erklärung zu akzeptieren. Und auch hier muss ich Trump kritisieren. Dass er sich sofort äußert und mit trauert, alles in Ordnung. Aber seine Tweets sind nicht von Neutralität und von Beruhigung der Lage gesteuert, sondern gießen Öl ins Feuer. Und die Fahne auf Halbmast halte ich für Übertrieben, so sehr dieser Mord abzulehnen und zu verteilen ist. Uffbasse. Das kann schnell entgleiten.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.