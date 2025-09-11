Der einflussreiche Trump-Unterstützer und Podcaster Charlie Kirk spricht auf einem Uni-Campus, als er angeschossen wird. Er ist Gastredner an der Utah Valley University und sitzt am Mittwochmittag (Ortszeit) unter einem schattenspendenden Zelt. Auf Videos in sozialen Medien ist ein Schuss zu hören, Zuschauer werfen sich auf den Boden, schreien, rennen weg. Wenig später verkündet US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social Kirks Tod.

Der 31-Jährige ist nicht irgendein Trump-Anhänger. Ihm folgen Millionen auf Social Media, wo Kirk unter anderem Videos teilte, wie er auf Veranstaltungen wie jener in Utah mit vor allem Menschen, die anderer Meinung sind als er, über Politik diskutiert. Damit gehörte Kirk zu den bekannten rechtskonservativen Stimmen in den USA. Außerdem unterstützte er Donald Trump im Wahlkampf.

Kirk gründete die Jugendaktivistenorganisation Turning Point USA, die sich an Studenten richtet. Er wollte in den nächsten Wochen an vielen weiteren Unis auftreten – unter dem Motto „American Comeback“. Auf dem Campus in Utah verteilte Kirk Mützen mit der Aufschrift der Trump-Bewegung „Make America Great Again“.

Viele Fragen offen

Einiges ist Stunden nach dem Vorfall auf dem Uni-Gelände im westlichen US-Bundesstaat Utah allerdings noch unklar. Am Mittag (Ortszeit) sei ein Schuss abgefeuert worden, schreibt die Hochschule auf X. Das Gelände wird gesperrt. Eine Person wird zunächst festgenommen, doch nach einer Befragung wieder freigelassen, wie FBI-Chef Kash Patel auf X mitteilt.

Die Ermittlungen dauern an, heißt es auf einer Pressekonferenz von Ermittlern und Behördenvertretern des Bundesstaates Utah. Man werde den Schützen finden. Behördenvertreter von Utah gehen von einer gezielten Tat aus. Es sei ein Schuss auf ein Opfer abgegeben worden. Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf Kirk als „politisches Attentat“.

Trump: „Charlie, wir lieben Dich!“

Kirk zählt zu einem wichtigen Kreis an einflussreichen rechtskonservativen Aktivisten in den USA. Wie sehr das konservative Lager hinter ihm steht, zeigen unter anderem viele Trauer- und Beileidsbekundungen von Ministern der Trump-Regierung, aber auch von anderen prominenten konservativen Stimmen wie Matt Walsh oder Ben Shapiro.

Der Präsident selbst schreibt, Kirk sei großartig und legendär gewesen. „Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie.“ Er sei von „ALLEN“ geliebt und bewundert worden, auch von ihm selbst, ergänzt Trump. „Charlie, wir lieben Dich!“

Like all of you, I am utterly stunned and heartbroken and sick to my soul today. It is unimaginable to write these words. I met Charlie Kirk when he was 18 years old, a young man so eager and determined that I immediately turned to a friend and said, “That kid is going to be the… — Ben Shapiro (@benshapiro) September 10, 2025

Doch nicht nur Republikaner melden sich zu Wort. Auf dem X-Account von Trumps Vorgänger, Demokrat Joe Biden, ist kurz nach der Todesnachricht zu lesen: „Es gibt keinen Platz in unserem Land für diese Form von Gewalt. Es muss jetzt enden.“ Er und seine Frau Jill beten für die Familie Kirks. Der Podcaster war Vater von zwei Kindern und verheiratet. Auch Kamala Harris äußerte sich zu der Tat auf X, schrieb unter anderem: „Ich verurteile diese Tat, und wir alle müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies nicht zu weiterer Gewalt führt.“

Auch im Ausland wird Kirk nach seinem Tod gewürdigt: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete ihn auf X als „Freund Israels“ und „unglaublichen Menschen“, den man verloren habe. Trump ordnet an, dass die US-Flagge am Weißen Haus und anderen Gebäuden, darunter den Botschaften weltweit, als Trauerbekundung auf halbmast gesetzt wird.

