Der Krieg in der Ukraine ist zweifellos eine humanitäre Tragödie, aber das ist nicht der Grund, warum er die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht. Schließlich gibt es humanitäre Krisen auch im Jemen, in Syrien und in anderen Ländern. Aber aus geopolitischer Sicht ist der Krieg möglicherweise ein Wendepunkt – weil ein neues Modell für Europa entstehen und die Funktionsweise des globalen Systems neu definiert werden könnte. Eine sekundäre Frage ist, ob sich auch Chinas Sicht auf die Welt ändern wird, da es entweder eine neue Verständigung mit den Vereinigten Staaten anstrebt oder sich von ihnen weiter entfremdet.

Die Russen haben in der Ukraine bisher einen erstaunlich schwachen Krieg geführt, vor allem wenn man ihre Ziele bedenkt: die Ukraine als Puffer zum Westen zu sichern und die russische Macht als einen Faktor zu präsentieren, mit dem man rechnen muss. Bislang hat der Krieg das Gegenteil bewirkt. In einigen Fällen ist dies überwindbar: In Afghanistan, im Irak und in Vietnam beispielsweise konnten die Vereinigten Staaten ihren Willen nicht durchsetzen und wurden deshalb von einigen als eine im Niedergang befindliche Nation angesehen. Doch diese Länder waren für die amerikanische Sicherheit nicht entscheidend. Die Ukraine hingegen ist für die Sicherheit Russlands lebenswichtig.

Deshalb sucht Russland jetzt nach Verstärkung aus Syrien, Weißrussland, von der Wagner-Söldnergruppe und so weiter. Doch selbst wenn Moskau willige Teilnehmer findet, braucht es Zeit, um Truppen zu transportieren, sie mit dem Schlachtfeld vertraut zu machen und sie in die Kampfstruktur einzugliedern. Und sogar, wenn das alles Moskau gelingt, ist ein langwieriger Konflikt programmiert. Für viele Beobachter deutet die Notwendigkeit, ausländische Truppen zu rekrutieren, auf ein Versagen der russischen Befehlshaber hin, auf eine Schwäche bei der Ausbildung und der Motivation der Truppen sowie auf logistische Probleme.

Schlechte Wirtschaft, schlechtes Militär

Wenn Russland in Europa den Eindruck erwecken wollte, dass es nach Belieben einmarschieren kann, dann ist es gescheitert. Zumindest für den Moment hat es die Vereinigten Staaten und Europa näher zusammengebracht als zuvor. Die fortgesetzten Kämpfe und die Brutalität, die Russland nun offenbar für erforderlich hält, um die Ukraine zu besiegen, werden es aber nur noch mehr anspornen. Es ist schwer vorstellbar, dass Russland ohne den Einsatz von Massenvernichtungswaffen seine ursprünglichen Kriegsziele erreicht.

Und das liegt nicht nur an der schlechten Leistung Russlands auf dem Schlachtfeld. Der Status einer Großmacht ist teilweise militärisch und teilweise wirtschaftlich bedingt. Russlands Bruttoinlandsprodukt lag 2001 bei 1,6 Billionen Dollar und damit auf Platz 11 der Welt, gleich hinter Südkorea. Seitdem hat Russland unter schwankenden Energiepreisen, der Finanzkrise von 2008, der Corona-Pandemie und den lähmenden Sanktionen als Reaktion auf seine Invasion gelitten. Mit anderen Worten: Russland kann auch nicht mehr als Wirtschaftsmacht angesehen werden. Und das verändert unser Weltbild, in dem Russland aufgrund seiner militärischen Stärke als Großmacht galt, die eine schwache Wirtschaft akzeptiert.

Schon Wochen vor Kriegsbeginn suchte China ein Bündnis mit Russland, weil es angesichts der massiven US-Bündnisstruktur, die von Japan bis Indien reicht, Freunde braucht. Wie ich bereits erwähnt habe, hat China mit Ausnahme von Pakistan keine nennenswerten Verbündeten. China wusste, dass es Russland nicht wirtschaftlich unterstützen konnte (es hat seine eigenen Probleme zu bewältigen), aber es brauchte zumindest eine gewisse Entlastung, die es zu erreichen hoffte, indem Peking sich die militärische Macht Russlands zunutze macht, um die Vereinigten Staaten und Europa dazu zu bringen, mögliche Sanktionen neu zu bewerten. Das Bündnis hätte denjenigen Angst einjagen sollen, von denen man wollte, dass sie es fürchten.

Keine Unterstützung in Aussicht

Das Bündnis ist zwar rhetorisch immer noch vorhanden, aber die Möglichkeit einer tatsächlichen Unterstützung ist nicht gegeben. Russland ist bereits durch die wirtschaftlichen Maßnahmen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten geschädigt worden, und China kann es sich in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation nicht leisten, in die gleiche Falle zu geraten wie Russland. Jegliche militärische Unterstützung würde entsprechende Sanktionen nach sich ziehen. Einfach ausgedrückt: Russland ist für China eine Belastung.

Ich vermute, dass Peking zum Zeitpunkt der Ankündigung eines Bündnisses mit Russland von der bevorstehende russische Invasion wusste. Der Pakt schien aus chinesischer Sicht attraktiv, weil man glaubte, dass Russland zu einem schnellen und unkomplizierten Sieg fähig ist. Einem Sieg, der den Westen theoretisch dazu veranlassen würde, seine Haltung gegenüber China zu überdenken (weil China die russische Strategie ebenfalls anwenden könnte).

Russlands Unfähigkeit hat China dazu gezwungen, alles zu tun, um wieder auf die Beine zu kommen – und deshalb muss es seine Beziehungen zu den USA überdenken. Das Bündnis mit Russland hat keine Früchte getragen und wird es wohl auch nicht tun. Die Vereinigten Staaten und Europa haben ein Modell der wirtschaftlichen Kriegsführung entwickelt, das, wenn es auf China angewandt wird, äußerst schädlich sein dürfte. Chinas kurzfristige Strategie besteht also darin, selbstbewusst aufzutreten, seine rhetorische Unterstützung für Russland aufrechtzuerhalten und die USA zu kritisieren, während es seinen nächsten Schritt überlegt. Vor allem dürfte Taiwan nicht das Ziel dieses nächsten Schritts sein. Denn China hat aus erster Hand erfahren, dass Kriege schiefgehen können und dass eine Invasion Taiwans vorerst zu vermeiden ist.

Wenn wir über die Großmächte der Welt nachdenken, zählen wir normalerweise die Vereinigten Staaten, Europa und Russland auf. Russland wird ein Problem damit haben, so etwas künftig noch für sich zu beanspruchen – es sei denn, es unternimmt etwas verblüffend Effektives. Europa ist eine Großmacht, wenn es militärisch und wirtschaftlich zusammenhält. Das tut es im Moment, aber wenn die Angst vor Russland nachlässt, werden alte Spannungen wieder auftauchen. China ist immer noch eine Großmacht, wenn auch eine mit einem unerprobten Militär und einer angeschlagenen Wirtschaft. Im Moment sind die Vereinigten Staaten offensichtlich die einzige wirtschaftliche und militärische Großmacht auf der Welt.

