Der chinesische Präsident Xi Jinping hat den wohlhabendsten Privatunternehmern des Landes ein Friedensangebot gemacht, nachdem sie jahrelang einer genauen Prüfung und strengen Vorschriften unterworfen waren. Auf einem kürzlich abgehaltenen Symposium versicherte Xi den milliardenschweren Wirtschaftsführern, dass Peking private Unternehmen unterstützen will. Seitdem sind einige zuvor ausgegrenzte Persönlichkeiten – vor allem Jack Ma von Alibaba – wieder an die Öffentlichkeit getreten und haben auf Konferenzen und an Universitäten über die Bedeutung von Chinas Hightech-Modernisierungsmaßnahmen gesprochen. Viele dieser Veranstaltungen werden inzwischen von der Zentralregierung finanziert – ein krasser Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als Top-Unternehmer still und leise ermahnt wurden, das Rampenlicht zu meiden oder zumindest die Regierungskampagne „Gemeinsamer Wohlstand“ öffentlich zu unterstützen, wenn sie doch auftraten.

Widerstand gegen US-Zölle

Jetzt werden diese Unternehmer nicht nur ermutigt, sich öffentlich zu äußern, sondern sie erhalten auch einen neuen rechtlichen Schutz: Chinas erstes Gesetz zur Förderung der Privatwirtschaft ist gerade in Kraft getreten. Damit sollen sowohl die technologische Innovation als auch der Binnenkonsum angekurbelt werden. Dennoch bleibt es in Chinas sozialistischem System mit Risiken behaftet, Milliardär zu sein. Die Prioritäten der Partei haben Vorrang vor allem anderen, und selbst mit den neuen gesetzlichen Schutzmaßnahmen müssen Chinas Milliardäre vorsichtig sein. Xis Kurswechsel wird von dringenden wirtschaftlichen Erfordernissen angetrieben: Wiederbelebung einer sich verlangsamenden Wirtschaft, Ankurbelung der Beschäftigung und Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegen US-Handelsbeschränkungen durch technologische Eigenständigkeit.

Es mag überraschend erscheinen, dass ein kommunistisches Land wie China den Aufstieg von Milliardären zulässt. Unter Mao Zedong war die Anhäufung großen Reichtums unvereinbar mit der vorherrschenden Ideologie des Klassenkampfes und der Gleichheit des Reichtums. Deng Xiaoping hingegen vollzog einen Paradigmenwechsel, indem er Marktreformen einführte, um Chinas stagnierende (Plan-)Wirtschaft wiederzubeleben. Er propagierte Slogans wie „Reich werden ist glorreich“ und förderte den individuellen Erfolg als Mittel zum nationalen Wohlstand. Doch erst in den 2000er Jahren begann China, in nennenswerter Zahl Milliardäre (gemessen in US-Dollar) hervorzubringen. Von 2000 bis 2010 erreichten etwa 60 Personen diese Schwelle.

Das Ziel des „gemeinsamen Wohlstands“

Unter Xi wurde das Ziel des „gemeinsamen Wohlstands“ wieder aufgegriffen, wobei der Schwerpunkt auf einer gerechten Verteilung des Wohlstands und der Beseitigung der Ungleichheit zwischen den Küstenregionen und dem ärmeren Landesinneren lag. Trotzdem wuchs die Klasse der Milliardäre in China bis Ende der 2010er Jahre auf etwa 400 an. Im Jahr 2025 verzeichnete die Hurun Global Rich List insgesamt 823 chinesische Milliardäre – die zweitgrößte Zahl nach den Vereinigten Staaten (im vergangenen Jahr hatte China die USA sogar kurzzeitig überholt). Dieser Anstieg unterstreicht die wirtschaftliche Dynamik Chinas, stellt aber auch eine gefühlte Bedrohung für die alleskontrollierende Kommunistische Partei Chinas dar.

Die meisten dieser Milliardäre haben ihren Reichtum durch private Unternehmen aufgebaut – eine Anomalie in einem nominell kommunistischen Staat. Deng rechtfertigte ihre Existenz mit dem Argument, dass individueller Reichtum durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen die Gesellschaft insgesamt beleben würde. Heute sind private Unternehmen für mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 80 Prozent der städtischen Arbeitsplätze und mehr als 70 Prozent der technologischen Innovationen verantwortlich. Während der vollständige Kommunismus – die völlige Gleichheit der Vermögensverhältnisse – ein weit entferntes Ziel bleibt, strebt Xi bis 2035 eine „sozialistische Modernisierung“ an, zu der auch die Verringerung der Einkommensunterschiede gehört. Das harte Durchgreifen gegen die Superreichen in den Jahren 2020/22, insbesondere in der Technologie- und Finanzbranche, war Teil dieser umfassenderen Agenda. Sie war auch eine Reaktion auf die wahrgenommenen politischen Risiken, die von einflussreichen Geschäftsleuten ausgehen.

Jack Mas ungute Erfahrungen mit der Obrigkeit

Die Erfahrungen von Jack Ma veranschaulichen die Gefahren. Im Jahr 2020 kritisierte er während einer Rede in Shanghai öffentlich das chinesische Finanzsystem. Einige Tage später wurde der Börsengang von Mas „Ant Group“ gestoppt, und Ma verschwand aus der Öffentlichkeit. Im Jahr 2022 tauchte er wieder auf, angeblich als Lehrer in Tokio. Sein Sturz markierte den Beginn eines breiteren Vorgehens gegen den Hightech-Sektor. Offiziell ging es dabei um Fairness und Umverteilung, aber die politische Kontrolle war ein treibender Faktor. Corona beschleunigte den Trend und verdeutlichte die wachsende Abhängigkeit von digitalen Plattformen. Ein weiteres Ziel war Colin Huang von den Online-Einzelhändlern „Pinduoduo“ und „Temu“, der sich weigerte, sich öffentlich mit der gemeinsamen Wohlstandsbewegung zu verbünden, und wahrscheinlich unter Druck gesetzt wurde, als Vorsitzender zurückzutreten.

Im Jahr 2022 begann die Führung, vom harten Durchgreifen zur „Normalisierung“ überzugehen, die Aufsicht zu lockern und Privatunternehmen Unterstützung anzubieten. Dies geschah aufgrund strategischer Erfordernisse – insbesondere der Selbstständigkeit im Technologiebereich angesichts der US-Beschränkungen – und der Erkenntnis, dass Privatunternehmen der Schlüssel zur wirtschaftlichen Erholung und zur Beschäftigung junger Menschen sind. Xi räumte auch ein, dass die Bemühungen um eine Umverteilung des Reichtums die regionalen und klassenbedingten Unterschiede nicht wirklich beseitigt haben. Während die allgemeinen Wohlstandsnarrative zwar fortbestehen, ist das Wirtschaftswachstum wieder zur obersten Priorität geworden.

Trotz des sanfteren Ansatzes blieben die privaten Investitionen und die Neueinstellungen bis 2024 schwach. Die Wirtschaftsführer blieben zurückhaltend und hielten sich bedeckt. Dies änderte sich, als Xi ein vielbeachtetes Gipfeltreffen mit führenden Unternehmern, darunter Ma, abhielt. Die Veranstaltung signalisierte eine aufrichtige Änderung des Tons. Angesichts des Drucks der USA, Chinas technologische Entwicklung einzuschränken, hat sich Peking wieder der Innovation im Privatsektor zugewandt, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz, Cloud Computing und anderen fortschrittlichen Technologien. Im Vergleich zu staatlichen Firmen sind private Unternehmen effizienter und reagieren besser auf die Dynamik des Marktes. Als Xi dies erkannte, begann er, die Vorschriften zu lockern und wieder mit den Wirtschaftsführern zusammenzuarbeiten.

Gleichbehandlung privater und staatlicher Unternehmen

Das konkreteste Zeichen dieses Wandels ist das neue Gesetz für Privatunternehmen, das am 20. Mai in Kraft getreten ist. Es soll systemische Ungleichgewichte beseitigen und verspricht die Gleichbehandlung privater und staatlicher Unternehmen, einen besseren Marktzugang und eine bessere Kreditvergabe. Es zielt auch auf die „gewinnorientierte Durchsetzung“ durch lokale Beamte ab, die illegal Vermögenswerte beschlagnahmen würden, um Lücken im lokalen Haushalt zu füllen. Die Zentralregierung plant, solche Praktiken durch Aufsichtsteams und Disziplinarmaßnahmen einzudämmen. Darüber hinaus wird sie die Finanztransfers an notleidende Regionen erhöhen und die Steuerverteilung reformieren, um den Druck auf die lokalen Regierungen zu verringern.

Obwohl diese Schritte schon früher versprochen wurden, bietet dieses Gesetz zum ersten Mal detaillierte rechtliche Garantien. Das Gesetz schreibt auch vor, dass staatliche Stellen private Unternehmen als gleichberechtigte Rechtspersonen behandeln und sie vor willkürlichen Strafen und Zwangsschließungen schützen. Dennoch ist mit dem Widerstand der verschuldeten Lokalregierungen zu rechnen, was zu potenziellen Konflikten zwischen zentralen und regionalen Behörden führen kann.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die chinesische Regierung das private Unternehmertum nun als entscheidend für den wirtschaftlichen Aufschwung und die Innovation betrachtet. Das neue Gesetz könnte auch ausländischen Investoren signalisieren, dass China für Geschäfte unter besser vorhersehbaren Bedingungen offen ist. Premierminister Li Qiang hat wiederholt erklärt, dass China ausländische Unternehmen willkommen heißt und ihnen attraktive Investitionsbedingungen bieten will.

Reichtum nicht zur Schau stellen

China ist jedoch nicht vollständig zu Dengs Ethos zurückgekehrt, den Reichtum zu feiern. Die Kommunistische Partei Chinas will die Dynamik des Privatsektors nutzen, ohne die Kontrolle aufzugeben. Milliardäre genießen jetzt mehr öffentliche Aufmerksamkeit, aber ihre Handlungen werden nach wie vor streng überwacht. Von ihnen wird erwartet, dass sie Initiativen der Regierung unterstützen und ihren Reichtum nicht zur Schau stellen. Diejenigen, die die Grenzen überschreiten, können aus dem Amt gedrängt werden oder müssen ihre Unternehmen umstrukturieren. Da Xi jedoch auf den privaten Sektor setzt, ist ein umfassendes neues Durchgreifen unwahrscheinlich. Unternehmer in sensiblen Sektoren wie der Technologie-, Finanz- oder Medienbranche werden einer strengeren Kontrolle unterworfen sein als solche in weniger politischen Branchen. So ist beispielsweise Zhong Shanshan, der Chef des Wasserflaschenherstellers „Nongfu Spring“, mit einem Nettovermögen von umgerechnet 65,9 Milliarden Dollar in aller Stille zum reichsten Mann Chinas geworden.

Xis Ansatz ähnelt in einem wichtigen Punkt dem von Deng: Privater Reichtum wird toleriert – sogar gefördert –, solange er nationalen Zielen wie der technologischen Unabhängigkeit und der Schaffung von Arbeitsplätzen dient. Chinas Milliardäre müssen jedoch bedenken, dass ihr Reichtum und ihr Status von politischer Loyalität abhängig sind. Der neue Schutz ist real, aber an Bedingungen geknüpft. In Xis China können Unternehmer florieren – solange sie die Autorität der Partei nicht in Frage stellen.

